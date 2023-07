Botafogo faz proposta por Mateo Ponte, lateral-direito do Danubio-URU

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 17:52 Compartilhe

O Botafogo oficializou uma proposta pelo lateral-direito Mateo Ponte, do Danubio, do Uruguai. O clube mira o jovem uruguaio de 20 anos para uma psoição que vai ser reforçado nesta janela de transferências. A informação foi publicada primeiramente pelo “ge”.

Em termos numéricos, o Botafogo oferecu 2 milhões de dólares (R$ 9,4 milhões), que serão pagos de maneira parcelada. O Danubio tem pelo menos mais duas propostas de clubes europeus por Mateo Ponte.

O negócio pode ter um desfecho positivo em favor do Botafogo. Isso porque Mateo Ponte comentou para pessoas próximas que quer jogar no Alvinegro.

Mateo Ponte foi titular pelo Uruguai na conquista da Copa do Mundo sub-20. O lateral-direito é cria da base do Danubio e tem sete jogos pela equipe principal nesta temporada. Além disso, marcou um gol. O contrato do jogador com o clube uruguaio vai até 2026.