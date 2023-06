Botafogo exige explicações da PM de São Paulo por tratamento aos seus torcedores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 16:41 Compartilhe

O Botafogo manifestou-se em seu perfil nas redes sociais para cobrar explicações da Polícia Militar de São Paulo, por conta do tratamento agressivo de agentes relatados pela torcida do Glorioso na entrada do Allianz Parque, casa do Palmeiras. Em vídeos, policiais militares são vistos obrigando torcedores a entrarem no estádio, utilizando-se de força.

A torcida visitante se localiza em uma área separada dos palmeirenses, em uma rua fechada. Nos vídeos, espalhados nas redes sociais, botafoguenses são agredidos pelos agentes da PM, que usam cassetetes para obrigar os torcedores a entrarem no Allianz Parque o mais rápido possível.

Estamos cobrando explicações da Polícia Militar de São Paulo pelo tratamento aos nossos torcedores no acesso ao Allianz Parque. Não vamos aceitar esse tipo de postura com a torcida alvinegra e exigimos respeito. — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 25, 2023

– Estamos cobrando explicações da Polícia Militar de São Paulo pelo tratamento aos nossos torcedores no acesso ao Allianz Parque. Não vamos aceitar esse tipo de postura com a torcida alvinegra e exigimos respeito – escreveu o Botafogo, em comunicado.

VÍDEOS:

Isso aqui foi momentos antes dos caras sairem batendo na torcida do Botafogo sem explicação. Ninguém tava fazendo nada. Faltava mais de uma hora pra bola rolar. Esse primeiro PM que aparece bateu com GOSTO. Sentia PRAZER. Esse policial não pode estar nas ruas, @tarcisiogdf https://t.co/lIniCKnIaq pic.twitter.com/FLHts61HCR — Pedro Dep – Setor Visitante (@setorvisitante) June 25, 2023