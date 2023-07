Botafogo engata nove vitórias como mandante no Brasileirão e tem chance de alcançar mais um recorde

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 18:26 Compartilhe

O embalo do Botafogo no Campeonato Brasileiro fica ainda mais refletido por seu desempenho quando atua no Nilton Santos. Com a goleada por 4 a 1 que aplicou no Coritiba no último domingo (30), o Glorioso chegou à sua nona vitória consecutiva como mandante e passou a ter ao horizonte a chance de alcançar outro recorde na história da competição.

Os comandados de Bruno Lage podem entrar para a história como a equipe que conseguiu a maior sequência de vitórias como mandante. O feito é ostentado pelo Internacional de 1976. O Colorado, na época, terminou a competição com o título brasileiro.

Porém, a lista de recordistas deixa um alerta para o elenco alvinegro. Nem sempre os que mais obtiveram vitórias em casa se sagraram campeões. Os casos mais marcantes são o Atlético-MG de 1977, que foi vice-campeão invicto, o Galo de 1996, que foi semifinalista, além do Guarani de 1982, que também deixou a competição nas semifinais.

VEJA A LISTA: