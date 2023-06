Botafogo encerra preparação para enfrentar o Palmeiras; veja a provável escalação

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 15:43 Compartilhe

O Botafogo treinou na manhã deste sábado no Espaço Lonier e encerrou sua preparação para o duelo contra o Palmeiras, que será neste domingo no Allianz Parque, em São Paulo, a partir das 16h. A partida é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, liderado pelo Glorioso, que soma 27 pontos.

A tendência é que o técnico Luís Castro promova apenas duas alterações em relação ao último jogo, na vitória por 1 a 0 contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Eduardo deve ganhar a vaga de Danilo Barbosa no meio-campo, enquanto Adryelson é dúvida para a partida, por conta de dores na virilha. Caso não jogue, o substituto do camisa 34 será Phelipe Sampaio.

O trio ofensivo, composto por Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares, deve ser mantido. Com 19 gols marcados, o Botafogo possui o terceiro melhor ataque do Brasileirão, atrás apenas de Palmeiras, que balançou as redes 22 vezes, e Flamengo, com 21 gols anotados.

Preparação finalizada para o jogo com o Palmeiras. ⚽️☑️ #VamosBOTAFOGO ???? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/MLXsSryYy6 — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 24, 2023

A provável escalação do Botafogo para enfrentar o Palmeiras neste domingo é: Lucas Perri, Rafael, Adryelson (Phelipe Sampaio), Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.