Botafogo encaminha o empréstimo de Rhenzo para o Always Ready, da Bolívia

20/06/2023 - 19:10

O Botafogo encaminhou o empréstimo do atacante Rhenzo, de 18 anos, para o Always Ready, da Bolívia. A informação foi divulgada primeiramente pelo “Canal do TF” e confirmada pelo Lance!.

O vínculo de Rhenzo com o Always Ready será de um ano, com a opção de compra fixada por 50% dos direitos do atacante. O Botafogo aguarda a documentação por parte do clube boliviano para que o contrato seja confeccionado. Em seguida, o jogador vai viajar para a Bolívia.

A expectativa é que Rhenzo chegue ao Always Ready para a disputa da Libertadores sub-20. A competição inicia no dia 3 de julho.

Rhenzo é brasileiro naturalizado boliviano e faz parte do elenco sub-20 do Botafogo. No entanto, sofreu duas lesões complicadas no joelho em 2021 e 2022. Hoje, o atacante está recuperado e apto para jogar.

