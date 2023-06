Botafogo divulga lista de relacionados para enfrentar o Palmeiras; Adryelson viaja

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 17:36 Compartilhe

O Botafogo divulgou neste sábado a lista de atletas relacionados para o duelo contra o Palmeiras, que acontece neste domingo, a partir das 16h no Allianz Parque, em São Paulo. O jogo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, 24 jogadores viajaram com a delegação do Glorioso, incluindo o zagueiro Adryelson.

O camisa 34 é dúvida para o confronto, visto que deixou o jogo contra o Cuiabá, na última quinta-feira, sentido dores na região da virilha. Adryelson passou por exames, que não constataram nenhuma contusão, mas pode ficar no banco de reservas. Neste caso, Phelipe Sampaio ficaria com a vaga de titular, ao lado de Víctor Cuesta.

Atletas relacionados para o duelo com o Palmeiras, neste domingo, pelo Brasileirão. ⚽️???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/FyXJxkXFXy — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 24, 2023

O Botafogo lidera o Brasileirão com 27 pontos, cinco à frente do vice-líder Palmeiras. Em caso de vitória neste domingo no confronto direto, o Glorioso abre oito pontos de vantagem em relação ao Verdão.