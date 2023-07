Botafogo coloca em pauta a contratação de zagueiro angolano

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 16:24 Compartilhe

O Botafogo tem outro nome em pauta para o setor defensivo. De acordo com o “ge”, o clube está interessado no angolano Bastos.

O jogador de 31 anos está sem contrato desde sua saída do Al Ahli, da Arábia Saudita. A diretoria alvinegra conversa com Bastos e seus agentes, mas ainda não foi sinalizada uma proposta oficial.

Como Bastos está sem contrato, o Glorioso não precisa ter a mesma pressa para selar acordo com o jogador. Por mais que a janela de transferências encerre quarta-feira (2), as equipes podem contratar atletas que encerraram o vínculo com seu time anterior quando as transferências nacionais e internacionais estavam liberadas até o dia 24 de agosto.

Bastos também teve passagens por Petro Atlético, da Angola, FC Rostov, da Rússia, Al Ain, da Arábia Saudita, e Lazio, da Itália. Para esta janela, o Botafogo fechou com o atacante Diego Hernández, do Montevideo Wanderers, e com o lateral-direito Mateo Ponte, do Danubio.