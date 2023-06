Botafogo busca vitória diante do Palmeiras para se distanciar no Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 7:00 Compartilhe

Palmeiras e Botafogo medem forças neste domingo (25), às 16h, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Brasileirão. O time de Luís Castro busca uma importante vitória fora de casa contra um adversário direto para se distanciar na competição.

O Glorioso é o líder do campeonato com 27 pontos. O Porco está na segunda colocação com 22 pontos. Uma vitória da equipe alvinegra em São Paulo daria uma tranquilidade para a sequência de trabalho de Luís Castro e proporcionaria um ânimo extra para a torcida.

O Botafogo conseguiu se manter constante depois da Data Fifa e venceu o Cuiabá na Arena Pantanal por 1 a 0. O Palmeiras, por outro lado, acabou sendo derrotado pelo Bahia na Fonte Nova e está pressionado para busca um resultado positivo diante do líder dentro de casa e diminuir a distância na tabela de classificação.

O Glorioso aposta na eficiência e qualidade de Eduardo e Tiquinho Soares para sair vencedor. O Porco deposita confiança em Dudu e Raphael Veiga para conquistar um resultado positivo diante da torcida. A partida vem sendo tratada como “decisão” por ambas as torcidas e tem gerado muita repercussão nas redes sociais.