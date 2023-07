Botafogo abre negociações para contratar Gabriel Brazão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 17:06 Compartilhe

Nos últimos dias antes da janela de transferências fechar, o Botafogo iniciou negociações com mais um jogador. De acordo com o “ge”, o clube demonstrou interesse em Gabriel Brazão.

O goleiro de 22 anos iniciou sua trajetória nas categorias de base do Cruzeiro e, posteriormente, rodou por clubes da Itália, como Parma e Inter de Milão. Além disto, jogou por Albacete, Oviedo e SPAL. Sua trajetória contabiliza passagens na base da Seleção Brasileira e convocações para a Seleção principal pelo então técnico Tite em amistosos.

Além de sua vivência no exterior, Brazão é visto como nome ideal no Alvinegro para um período de transição a médio prazo. Em alta no Glorioso, Lucas Perri começa a despertar interesse de clubes do exterior e uma possível saída do goleiro não é descartada.

A chegada de Gabriel Brazão seria uma forma de ambientá-lo ao dia a dia do Glorioso ainda neste final de temporada para, em 2024, ele estar bem fisicamente.