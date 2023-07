Borussia Dortmund anuncia contratação de meio-campista do rival Bayern de Munique

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 18:59 Compartilhe

Mais uma troca envolvendo Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Desta vez, o meio-campista Sabitzer, que estava emprestado ao Manchester United, deixou os bávaros rumo à Muralha Amarela. Segundo a imprensa alemã, a contratação custou 19 milhões de euros (cerca de R$100 milhões) e o contrato é válido até 2027.

A troca envolvendo os rivais tem se tornado comum, com transferências marcantes, como a de Lewandowski, Mats Hummels, Mario Götze e Süle. Na última temporada, Sabitzer marcou 3 gols e uma assistência em 18 partidas. Já pelo Bayern de Munique, foram 54 jogos, e somente dois gols e duas assistências.

– Mal posso esperar para finalmente me juntar à equipe e vestir a camisa do BVB. As conversas com os dirigentes do Borussia Dortmund foram excelentes e me mostraram o quão ambicioso o clube quer ser nos próximos anos. Gostaria de fazer minha parte para garantir que o BVB alcance seus objetivos e que tenha todos os motivos para comemorar algo especial com seus torcedores novamente o mais rápido possível – disse, ao site oficial do clube.

O meio-campista vai se juntar ao elenco em viagem de pré-temporada para os Estados Unidos. O diretor-esportivo, Sebastian Kehl, elogiou o jogador e classificou como a peça que faltava para a equipe.

– Marcel (Sabitzer) é um jogador experiente que joga no mais alto nível internacional há anos. Ele se encaixa exatamente no perfil que procurávamos: um meio-campista central que vai nos fortalecer defensivamente e ofensivamente como um jogador box-to-box. Marcel é forte fisicamente e também esbanja muita ameaça de gol. Estamos convencidos de que sua personalidade também se tornará um importante pilar da equipe e que nos ajudará a sermos ainda mais eficazes em jogos disputados.