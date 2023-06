Bombas, protestos e confronto com a polícia! Vila Belmiro vira ‘praça de guerra’ após derrota do Santos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 23:51 Compartilhe

Antes mesmo da bola rolar, a torcida do Santos esboçava não admitir uma derrota para o rival Corinthians e ações mais enérgicas eram esperadas. Nesta quarta-feira (21), com o resultado negativo encaminhado, gritos contra o elenco, o técnico Odair Hellmann e o presidente Andres Rueda começaram a ecoar no estádio, junto de bombas e artefatos pirotécnicos que foram arremessados no gramado.

Na parte de fora, antes da confusão se tornar generalizada, alguns torcedores do Santos tentaram invadir a Vila Belmiro, segundo policiais informaram à reportagem do Lance!. No meio disso, os oficiais isolavam as ruas para realizar a condução das torcidas organizadas até a saída.

A situação se espalhou pelas ruas da cidade. Na Rua Antônio Malheiros Júnior, paralela à Vila Belmiro, torcedores do Peixe chegaram a montar uma barricada e tentaram voltar para o estádio. Para retrucar, a polícia chegou com cavalos, viaturas e caminhões da tropa de choque e contra atacaram com balas de borracha, bombas, gás lacrimogêneo e jatos d’água.

O efeito das bombas invadiu o estádio e os presentes começaram a se queixar do forte ardor ocasionado pela ‘praça de guerra’ na parte externa da Vila Belmiro.

NÃO FOI A PRIMEIRA VEZ

Um acontecimento parecido rolou com o Santos no confronto da Copa do Brasil 2022 diante do próprio Corinthians. Com a eliminação, bombas foram atiradas no gramado e a ação gerou uma punição para o clube de dois jogos sem torcida.

