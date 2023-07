Bologna apresentará oferta de renovação para Thiago Motta

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 13/07/2023 - 16:07 Compartilhe

BOLONHA, 13 JUL (ANSA) – O CEO do Bologna, Claudio Fenucci, confirmou nesta quinta-feira (13) que o clube apresentará em breve uma proposta para renovar o contrato do técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta.

“Queremos continuar divertindo as pessoas e em breve apresentaremos uma oferta ao Motta. Estamos muito satisfeitos com o trabalho que ele está fazendo”, destacou o dirigente.

O futuro do jovem treinador foi alvo de diversas especulações nos últimos meses, já que Motta teria sido procurado por clubes poderosos da Itália e do exterior, como o Paris Saint-Germain.

No entanto, o ex-meio-campista honrou seu contrato em Bolonha, que vai até o fim da próxima temporada.

Após um início de Série A irregular, o Bologna voltou aos trilhos com a chegada de Motta. No final da edição passada do campeonato, o rossoblù finalizou o torneio em nono, com 54 pontos, seu melhor resultado na era dos três pontos por vitória.

“Encerramos a temporada passada com muita satisfação, mas a Série A está cada vez mais competitiva. Queremos retomar o trabalho da temporada passada, tentar manter o mesmo grupo e se divertir”, concluiu Fenucci.

O elenco do heptacampeão italiano iniciou hoje sua pré-temporada em Valles, no extremo norte do país. O Bologna aproveitou a ocasião para apresentar o zagueiro Sam Beukema e confirmar que o grupo da família Saputo, comandado pelo dono do clube, Joey Saputo, será o patrocinador master do time durante 2023/24. (ANSA).