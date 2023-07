Bolívar x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 16:19 Compartilhe

Athletico-PR e Bolívar-BOL se enfrentam nesta terça-feira (1), às 21h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Furacão vai em busca de um bom resultado fora de casa para encaminhar a classificação às quartas.

O Athletico terminou a primeira fase da competição como líder do grupo G, com 13 pontos. Em seis partidas até aqui, a equipe paranaense soma quatro vitórias, um empate e uma derrota. O Bolívar também fez uma boa companha e se classificou em segundo lugar do grupo C, com 12 pontos, somando quatro triunfos e duas derrotas.

As equipes voltam a se encontrar no maior torneio do continente após 21 anos. Em 2002, na fase de grupos, a equipe boliviana venceu o Furacão por 2 a 1 na Arena, mas o jogo em La Paz ficou na história. No dia 12 de março daquele ano, o time brasileiro fechou o primeiro tempo da partida com o placar de 5 a 1, mas viu o Bolívar alcançar o empate na etapa final e o duelo terminou em 5 a 5

Para a partida desta terça, a equipe do interino Wesley Carvalho certamente não poderá contar com o zagueiro Thiago Heleno, que tem uma limitação fisiológica e não pode jogar na altitude. Além dele, Pedro Henrique, Fernando, Christian, Alex Santana, William Bigode e Rômulo seguem lesionados. Para formar o time titular, Wesley levará em consideração as adaptações à altitude. Não há informações sobre desfalques do Bolívar.

Veja todas as informações da partida:

BOLÍVAR x ATHLETICO

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia

Data e hora: 1/8/2023, às 21h (de Brasília)

Árbitro: Guillermo Guerrero-EQU

Assistentes: Byron Romero-EQU e Christian Lescano-EQU

VAR: Carlos Orbe-EQU

Onde assistir: ESPN e Star+

BOLÍVAR: Lampe; Bentaberry; Ferreyra, José Sagredo e Roberto Fernández; Justiniano, Chávez e Villamil; Villarroel, Pato Rodríguez e Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José.

Desfalques: –

ATHLETICO: Bento; Khellven (Madson), Zé Ivaldo, Matheus Felipe e Esquivel; Erick, Fernandinho, Vidal, Vitor Bueno (Cuello), Vitor Roque e Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho.

Desfalques: Thiago Heleno (limitação fisiológica), Pedro Henrique, Fernando, Christian, Alex Santana, William Bigode e Rômulo (lesionados)