Boletim de rumores do Draft da NBA (22/06/2023)

Bem-vindo à edição de 22 de junho do boletim de rumores da draft na NBA, a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre o recrutamento da liga!

Nuggets consegue aquisição de escolha de primeira rodada

O campeão da NBA encontrou um caminho para entrar na primeira rodada do draft. O Denver Nuggets finalizou uma troca com o Indiana Pacers nessa quarta-feira e, assim, adquiriu uma escolha TOP 30. A equipe do Colorado cedeu a 40ª seleção desse recrutamento e uma escolha de primeira rodada em 2024. Recebeu, por sua vez, o direito de selecionar nas posições 29 e 32 hoje.

A franquia ainda possui a 37ª seleção do draft, então existem caminhos para subir ainda mais algumas posições no recrutamento. Mas quem são os possíveis “alvos” do time? Segundo Mike Singer, do jornal Denver Post, seis prospectos realizaram treinos com a franquia na terça-feira. Foram eles: Kobe Brown, Jordan Walsh, Trayce Jackson-Davis, Andre Jackson, Drew Timme e Tyree Appleby. draft rumores nba

Gradey Dick: “Treinos individuais são os mais cansativos”

Os principais prospectos do draft, nos últimos anos, não realizam treinos coletivos. Eles participam de atividades e visitas individuais, pois não planejam correr o risco de prejudicarem a sua condição. No entanto, isso não significa que seja mais fácil. Gradey Dick, por exemplo, acredita que estar sozinho aumenta a pressão e deixa tudo mais exaustivo.

“Os treinamentos individuais podem ser os mais cansativos. Aliás, costumam ser. Mas sei que isso é o que preciso fazer como jogador. Tenho que mostrar que eu estou com o condicionamento em dia e preparado para jogar. É legal conhecer várias cidades e ambientes diferentes, mas pode ser muito cansativo também”, afirmou o arremessador de elite. draft rumores nba

Questões médicas podem causar “queda” de Cam Whitmore

Chris Schwegler / AFP

Cam Whitmore é o prospecto do topo do recrutamento que mais perdeu espaço nas projeções na última semana. Visitas com treinamentos e entrevistas ruins, a princípio, pareciam ser o fator de “queda”. A situação, no entanto, pode ser um pouco mais complicada. Segundo Jonathan Wasserman, do site Bleacher Report, alguns times não gostaram dos exames médicos do jovem. draft rumores nba 22

“Há algumas crescentes preocupações com a avaliação médica de Cam. Por isso, ele pode perder algumas posições no draft. Algumas equipes da faixa central da loteria, por exemplo, podem ‘passá-lo’ por esse motivo”, revelou o comentarista. Rumores indicam que o Detroit Pistons já teria praticamente descartado Whitmore na quinta escolha geral. draft rumores nba

Spurs mira adquirir segunda escolha de loteria no draft

Ter a primeira escolha do draft e, com isso, selecionar Victor Wembanyama seria incrível para qualquer time. Mas o San Antonio Spurs não está satisfeito e deseja mais. De acordo com Jake Fischer, do site Yahoo! Sports, o time texano está ativo no mercado para adquirir uma segunda escolha de loteria nesse recrutamento.

Para muitos analistas, a intenção da equipe é seguir com uma parceria de enorme talento. Estariam de olho, afinal, em um companheiro de elenco de Wembanyama no Metropolitans 92: Bilal Coulibaly. “Seria ótimo se seguíssemos juntos, pois é um dos melhores cenários para a nossa adaptação na NBA”, afirmou o francês. draft rumores nba

Rockets estaria decidido sobre selecionar Amen Thompson

A maior parte do que vai acontecer no recrutamento, certamente, é um ponto de interrogação. Existem, no entanto, existem certas escolhas “encaminhadas” pelo que se comenta nos bastidores. É o caso da quadra seleção geral, por enquanto. Segundo Kelly Iko, do site The Athletic, a impressão entre os dirigentes da liga é que o Houston Rockets vai selecionar Amen Thompson. draft rumores nba

O jovem armador esteve no Texas no último fim de semana e deixou uma ótima imagem, segundo vários setoristas da equipe. A condição atlética, em particular, chamou a atenção dos representantes do time. Mas há um outro fator importante nessa sensação de segurança sobre a opção do Rockets. Thompson, desde o início do processo, é o favorito para ser a quarta escolha do draft. draft rumores nba 22