Boletim de rumores da NBA (28/06/2023)

Bem-vindo à edição de 28 de junho do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Grant Williams manifesta vontade de seguir no Celtics

A chance de Grant Williams seguir no Boston Celtics é considerada quase nula às vésperas da reabertura do mercado. A aquisição de Kristaps Porzingis, como resultado, praticamente inviabilizou a renovação com o ala-pivô. Mas ele ainda acredita que pode acontecer. Ou assim gostaria que fosse, pois não esconde que prefere continuar a carreira em Massachussets.

“Se a franquia decidir que gostariam de manter-me, eu voltaria empolgado, feliz e pronto para jogar. Adoraria renovar e, certamente, quero seguir aqui. Mas, se não acontecer, vou ter que fazer essa transição. O que posso garantir é que sempre vou estar preparado para impactar o sucesso e vitórias do local em que estiver. Gostaria que fosse aqui, no fim das contas”, reforçou Williams. rumores nba

Suns recebe agentes livres famosos para treino fechado

Os trabalhos para construir o elenco do Phoenix Suns começam oficialmente nessa quarta-feira. Um grupo de nomes conhecidos disponíveis no mercado, afinal, vai estar no Arizona para realizar um treino fechado para a franquia. Segundo Chris Haynes, do site Bleacher Report, mais de dez agentes livres vão ser observados pelos representantes do time in loco.

O jornalista conseguiu confirmar, a princípio, quatro participantes da atividade. Os armadores Chasson Randle e Quinndary Weatherspoon são presenças já fechadas, além dos alas Jabari Parker e Stanley Johnson. Os quatro jogadores terminaram a última temporada regular sem time na NBA e tentam se reposicionar. rumores nba

Ativo, Cavs explora mercado para trazer alas-armadores

O Cleveland Cavaliers, por enquanto, não projeta realizar grandes mudanças em seu time. A equipe já especulou sobre trazer um reforço para o garrafão, mas, talvez, esteja mais perto de contratar em outra posição. De acordo com Sam Amico, do site HoopsWire, o time monitora o mercado atrás de alas-armadores para composição de elenco.

O repórter indicou três nomes de interesse da equipe em um primeiro momento: Josh Richardson, Kendrick Nunn e Derrick Jones Jr. Todos vão ser agentes livres irrestritos nos próximos dias. O torcedor não vai se animar, mas são os reforços possíveis e realistas para uma equipe já acima do teto salarial da liga. rumores nba

Mark Cuban garante que Kyrie Irving fica no Mavericks

Kyrie Irving foi um dos nomes mais especulados do mercado no último mês, mas os rumores perderam força. Talvez, por causa do interesse mínimo de equipes em oferecer-lhe um contrato máximo. E, certamente, pela disposição mostrada pela direção do Dallas Mavericks em manter o astro. O dono da franquia, Mark Cuban, reafirmou que vai fazer tudo o que for preciso para “segurar” o armador. rumores nba

“Nós queremos renovar com Kyrie, antes de tudo. E, com sorte, sabemos que ele também quer ficar conosco. Não vou mais barganhar e, assim, colocar em risco esse tipo de negociação. Eu aprendi a minha lição, para resumir, na temporada passada”, afirmou o empresário. Ele faz referência, provavelmente, à perda do armador Jalen Brunson para o New York Knicks. boletim rumores nba 28

Irving disputou 20 jogos pelo Mavericks desde que foi adquirido pelo Mavericks na última temporada. Ele teve médias de 27,0 pontos, 5,0 rebotes e 6,0 assistências no período. A sua presença, no entanto, foi marcada pela eliminação dos texanos sem sequer chegar ao play-in. rumores nba

Em transição

– O ala Isaiah Livers, para começar, segue no Detroit Pistons por mais um ano. A franquia exerceu a opção de extensão automática em seu contrato e, com isso, vai pagar-lhe US$1,8 milhões em salários.

– Victor Oladipo, enquanto isso, confirmou as expectativas e ativou a cláusula de alongamento no vínculo com o Miami Heat. Assim, o time vai desembolsar US$9,8 milhões para o lesionado ala-armador na próxima temporada. rumores nba

– Assim como Livers, Xavier Tillman teve o seu contrato oficialmente assegurado para a campanha que vem. O Memphis Grizzlies resolveu garantir US$1,8 milhões ao pivô para tê-lo por mais uma temporada.

– E, por fim, você lembra de Sheldon McClellan? Pois o ex-atleta do Washington Wizards vai levar os seus talentos para o basquete venezuelano. O ala-armador é o novo reforço dos Gladiadores de Anzoategui. boletim rumores nba 28