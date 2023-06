Boletim de rumores da NBA (27/06/2023)

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 10:09 Compartilhe

Bem-vindo à edição de 27 de junho do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Vasilije Micic decide jogar na NBA na próxima temporada

O armador Vasilije Micic bateu o martelo e, por fim, vai jogar na NBA a partir da próxima temporada. Segundo Christos Tsaltas, do site Sportal, o craque sérvio foi aos EUA na última semana para definir a situação com os dirigentes do Oklahoma City Thunder. A franquia, com isso, vai resolver se quer aproveitá-lo ou trocar os seus direitos na NBA com outro time. nba rumores

O gerente-geral do Thunder, Sam Presti, confirmou que o armador reuniu-se com a equipe. No entanto, desconversou sobre os rumos da conversa. “Por enquanto, não posso ser específico sobre o que discutimos. Vasilije visita-nos todos os anos e isso é ótimo, pois queremos sempre tê-lo por perto. Temos uma relação excelente e só não posso revelar detalhes mesmo”, contou o executivo.

De saída do Knicks, Derrick Rose interessa a três equipes

O New York Knicks não ativou a cláusula de extensão do contrato de Derrick Rose e, assim, liberou-o para ser agente livre. A decisão sinaliza, em primeiro lugar, que a equipe não tinha interesse de troca pelo veterano. Mas, disponível no mercado, a situação é outra. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, três times estão interessados na contratação do armador. nba rumores

O repórter apurou que, a princípio, o Milwaukee Bucks e Phoenix Suns monitoram a situação do jogador. O terceiro interessado é um velho conhecido: o Chicago Bulls, onde ele é ídolo. Rose registrou média de 5,6 pontos por partida, ou seja, a menor marca de sua carreira. Ele passou a maior parte da campanha fora da rotação do técnico Tom Thibodeau.

Dillon Brooks estabelece “meta salarial” na agência livre

Não é segredo para ninguém que o Memphis Grizzlies não tem interesse em manter Dillon Brooks. Outras equipes, no entanto, querem a contratação do polêmico ala-armador. Qual é o “número mágico”, então, para assinar com o defensor? Segundo Marc Stein, do Substack, ele procura um contrato acima dos US$12 milhões anuais. nba rumores

O Houston Rockets é o principal interessado no especialista defensivo, mas isso não chega a ser surpreendente. Os texanos, afinal, são um dos times mais envolvidos em especulações no mercado e possui ampla flexibilidade para investir em reforços. O Dallas Mavericks, Detroit Pistons e Miami Heat também estariam de olho em Brooks.

Cavaliers recusou propostas de troca por Jarrett Allen

O Cleveland Cavaliers não deu nenhum sinal de que Jarrett Allen esteja disponível para trocas. Mas isso não impede os outros times de checarem a disponibilidade do pivô. Só não espere, por enquanto, uma resposta positiva dos dirigentes da equipe. De acordo com Chris Fedor, do jornal Cleveland Plain-Dealer, a franquia recebeu várias consultas sobre o atleta antes do draft. nba rumores 27 boletim

“Nenhuma das propostas foram boas o bastante para fazer o time reavaliar a sua posição. Então, os rivais ouviram só um ‘não, obrigado’”, resumiu o jornalista. Um dos times que tentaram a aquisição do astro, por exemplo, foi o Dallas Mavericks. Fedor apurou que os texanos ofereceram a 10ª escolha do recrutamento e o ala-armador Tim Hardaway.

Allen, de 25 anos, foi titular nos 68 jogos que disputou pelo Cavaliers na temporada passada. Ele registrou médias de 14,3 pontos, 9,8 rebotes e, além disso, mais de 64% de aproveitamento nos arremessos de quadra. nba rumores

Em transição

– O pivô James Nnaji, para começar, ainda não sabe onde vai jogar após ter sido draftado pelo Charlotte Hornets. A tendência é que siga no Barcelona por mais um ano, mas os seus agentes querem que já fique nos EUA.

– Evan Fournier, por sua vez, não tem avanços em seu impasse com a direção do Knicks. Os representantes do jogador estão liberados pela franquia para buscarem um novo time e, por enquanto, não tiveram nenhum sucesso. nba rumores

– Enquanto isso, o veterano Rudy Gay garantiu um ótimo salário para os próximos meses antes de ser trocado. Para que ele fosse repassado para o Atlanta Hawks, afinal, ele exerceu uma opção de extensão de US$6,4 milhões.

– E, por fim, você lembra de Rodrigue Beaubois? A carreira do armador francês não decolou na NBA, mas está em alta no basquete turco. Ele acaba de renovar o seu contrato com o Anadolu Efes até 2025. nba rumores 27 boletim