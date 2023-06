Boletim de rumores da NBA (25/06/2023)

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 18:29 Compartilhe

Bem-vindo à edição de 25 de junho do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Heat deve estudar possibilidades de trocas com Tyler Herro

Ninguém poderia imaginar, certamente, que o Miami Heat chegaria às finais da NBA sem Tyler Herro ativo. Mas aconteceu. A franquia, como resultado, está agressiva no mercado atrás de reforços que possam ser a “última peça”. E a permanência do atleta ficou ameaçada. Segundo Jake Fischer, do site Bleacher Report, o time da Flórida deve explorar cenários de troca com o ala-armador.

“Existe interesse em Tyler por aí, pois é um ótimo jogador. Tenho certeza, por isso, que podem conseguir um titular em uma negociação. Ele só já não se encaixa mais em Miami”, avaliou um dirigente da liga ao repórter. Um detalhe que animou quem pensa em trocar Herro foi a transação recente de Jordan Poole. Afinal, os dois têm contratos muito semelhantes. nba boletim rumores

Possível cirurgia evita negociações centradas em Brogdon

Malcolm Brogdon quase se tornou jogador do Los Angeles Clippers antes do draft. Ele esteve envolvido em uma troca centrada em Kristaps Porzingis, mas não foi aprovado nos exames médicos. Assim, o negócio foi abortado. E negociar o atleta, por enquanto, está fora de cogitação. De acordo com Adam Himmelsbach, do jornal Boston Globe, o armador pode passar por uma cirurgia em breve.

A equipe angelina identificou uma lesão no antebraço do armador que não poderia avaliar a tempo. “Ainda não existe uma certeza da necessidade de cirurgia, mas é possível. E, se for necessário, a boa notícia é que Malcolm deve estar totalmente recuperado para o início da próxima temporada”, contou o setorista da equipe. nba boletim rumores

Campeão, Bruce Brown está na lista de alvos do Mavericks

Bruce Brown valorizou-se muito após a conquista do título da liga com o Denver Nuggets. E, como resultado, vai tentar capitalizar em cima disso na agência livre. Times interessados, certamente, não vão faltar no mercado. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, o Dallas Mavericks tem interesse na contratação do ala.

O jogador de 26 anos já disse que gostaria de seguir com os campeões da NBA. No entanto, nesse instante, a situação é complicada. Por regras da liga, o Nuggets só pode oferecer-lhe US$7,7 milhões em uma renovação de contrato. Esse valor é, a princípio, menor do que várias franquias podem dar a Brown como agente livre. nba boletim rumores

Bulls sonda mercado, mas não vai trocar LaVine e DeRozan

Os rumores em torno de Zach LaVine e DeMar DeRozan voltaram a se intensificar nos bastidores da liga. A disponibilidade dos astros do Chicago Bulls virou assunto antes do draft, mas nada se materializou. E, aliás, a tendência é que nenhum dos dois seja trocado mesmo. De acordo com Joe Cowley, do jornal Chicago Sun Times, a movimentação não passou de uma sondagem dos dirigentes da franquia. nba boletim rumores

“A possibilidade de negociação de ambos chegou a ser discutida com vários times, mas não foi nada substancial. Foi mais uma atividade de rotina. Nenhuma dessas interações, por isso, chegou a um estágio de real seriedade”, afirmou o repórter. Todos os sinais indicam, na verdade, que a equipe vai investir na manutenção do núcleo que ficou a um jogo de chegar aos playoffs.

LaVine, em particular, foi alvo de rumores mais intensos. Especula-se que o New York Knicks, por exemplo, tenha interesse na contratação do ala-armador caso esteja disponível. nba boletim rumores

Em transição

– Kostas Antetokounmpo, para começar, parece ter resolvido seguir carreira na Europa e deixar a NBA de lado. O ala assinou contrato com o Panathinaikos pelas próximas duas temporadas e, assim, retorna à Grécia.

– Enquanto isso, o pivô Mo Bamba está na mira do Bulls. Segundo Joe Cowley, do Chicago Sun Times, a franquia vai procurar o Los Angeles Lakers para tentar a aquisição do pivô. No entanto, a negociação não é iminente. nba boletim rumores

– A loucura do draft pode ter feito uma informação passar despercebida de muitas pessoas. Patrick Baldwin não é mais jogador do Golden State Warriors, pois foi enviado para o Washington Wizards na troca por Chris Paul.

– E, por fim, você lembra de Gary Clark? Pois o ex-jogador do Orlando Magic está levando os seus talentos para a Austrália. Ele está confirmado como novo reforço do Ilawarra Hawks para a próxima temporada. nba boletim rumores 25