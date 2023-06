Boletim de rumores da NBA (24/06/2023)

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 15:05 Compartilhe

Bem-vindo à edição de 24 de junho do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Pacers explora mercado para adquirir alas experientes

O Indiana Pacers vai iniciar a offseason com a prioridade em um tipo de reforço. A equipe, antes de tudo, quer trazer alas provados para “encorpar” o elenco e ser mais competitivo. Segundo Scott Agness, do site Fieldhouse Files, o time trabalha com opções na agência livre e mercado de trocas às vésperas da reabertura do mercado. O objetivo é contratar, no mínimo, um desses nomes.

O jornalista, para começar, apurou dois jogadores que estão na pauta da equipe: Harrison Barnes e Tobias Harris. Mas não são os únicos. Evan Sidery, da revista Forbes, sinalizou que De’Andre Hunter e Dorian Finney-Smith também agradam internamente. Ninguém esconde, no entanto, que o “sonho de consumo” em Indianapolis é um alvo muito difícil: OG Anunoby, do Toronto Raptors. rumores nba

Depois de draft, Hornets prioriza manutenção de elenco

O Charlotte Hornets tomou uma decisão difícil com a segunda escolha do draft. Mas, depois da seleção de Brandon Miller, o foco da organização é a renovação dos contratos dos seus agentes livres. A intenção, a princípio, é manter o elenco intacto. De acordo com Michael Scotto, do portal HoopsHype, o time prioriza as permanências de PJ Washington, Miles Bridges e Dennis Smith Jr.

Um reforço, no entanto, também é tratado com alto interesse dentro da franquia. Os dirigentes do Hornets miram contratar uma referência experiente. “Não temos esse líder no vestiário, então é mais uma responsabilidade nas costas do técnico. Não é o ideal, pois sentimos que precisamos de alguém que faça isso e também jogue”, disse o gerente-geral Mitch Kupchak. rumores nba

Jaden McDaniels atrai ofertas de troca no Timberwolves

O Minnesota Timberwolves, assim como todos os times, está ativo no mercado em busca de oportunidades de troca. Mas não tem sido fácil. A dificuldade reside, por enquanto, na insistência dos adversários em um jogador específico. Segundo Jon Krawzczynski, do site The Athletic, a equipe recebeu muitas ofertas de troca pelo ala Jaden McDaniels.

Todas as propostas foram recusadas prontamente porque não existe interesse em negociar o ala no momento. Pelo contrário. O repórter apurou que o especialista defensivo é encarado como uma peça central do elenco construído em Minnesota. McDaniels registrou 12,1 pontos e 3,9 pontos em 79 jogos na última temporada. boletim 24 rumores nba

Pascal Siakam quer dificultar possível troca do Raptors

Afinal, quais são os planos do Toronto Raptors para a offseason? Ninguém, nesse momento, tem total certeza se a equipe quer reconstruir o seu elenco ou manter a base. Então, diante da incerteza, Pascal Siakam pode ter definido a sua decisão. De acordo com Chris Haynes, do site Bleacher Report, o astro manifestou o desejo de seguir no Canadá em longo prazo. rumores nba

Mas isso é só o começo. Para minar as chances de trocá-lo, além disso, ele avisou que vai testar o mercado em 2024 se não estiver Toronto. “Existe um sentimento crescente de que Pascal não vai aceitar uma extensão com nenhuma franquia que tentar adquiri-lo. A sua preferência absoluta, a princípio, é continuar no Raptors”, apurou o conceituado jornalista.

Siakam é um jogador com duas seleções para o Jogo das Estrelas e os quintetos ideais da temporada. Além disso, foi campeão da NBA em 2019. O atleta de 29 anos teve médias de 24,2 pontos, 7,8 rebotes e 5,8 assistências na campanha passada. rumores nba

Em transição

– O ala-armador Onuralp Bitim, para começar, parece bem perto de ser reforço do Chicago Bulls. O destaque da última temporada do basquete turco estaria decidido a assinar um contrato two-way com a franquia.

– Shake Milton, enquanto isso, está de malas prontas para deixar o Philadelphia 76ers assim que o mercado reabrir. O experiente armador quer mais chances de jogar e, por isso, deve fechar com outro time como agente livre. rumores nba

– Por sua vez, Lamar Stevens vai seguir no Cleveland Cavaliers para a temporada que vem. A equipe de Ohio exerceu a cláusula de extensão automática no contrato do ala e, assim, garante-lhe salário de US$1,8 milhão.

– E, por fim, você lembra de Malachi Richardson? Pois o ex-atleta do Sacramento Kings é mais um jogador com passagem pela NBA a atuar em Porto Rico. Ele foi confirmado como reforço dos Indios de Mayaguez. boletim 24 rumores nba