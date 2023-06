Boletim de rumores da NBA (22/06/2023)

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 18:19 Compartilhe

Bem-vindo à edição de 22 de junho do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Reconstrução no Raptors pode levar à saída de Jakob Poeltl

O pivô Jakob Poeltl ainda não foi alvo de tantos rumores por causa da impressão geral de que seguiria no Toronto Raptors. Mas, talvez, a situação não esteja tão definida assim. Os próximos passos da franquia, por exemplo, podem reabrir essa questão. Segundo Jonathan Givony, da ESPN, as dúvidas sobre a renovação entre as partes crescem nos bastidores da liga.



O analista apurou que, a princípio, o austríaco não quer participar de um processo de reconstrução. Então, se o time resolver negociar ou liberar as suas referências, ele também deve optar por sair. Há dúvidas, além disso, a respeito da disposição da equipe em pagar o que Poeltl mira em um novo contrato. Especula-se que ele queira um contrato acima dos US$15 milhões anuais.

Collin Sexton está disponível para negociações no Jazz



A reconstrução do Utah Jazz ainda está longe dos seus estágios finais. Ou seja, muitos jogadores do elenco não vão ter vida longa por lá. Algumas despedidas, para resumir, são inevitáveis. Um dos atletas que podem sair em breve é Collin Sexton. De acordo com Jake Fischer, do portal Yahoo! Sports, o armador está disponível para negociações.



A disponibilidade de Sexton, em primeiro lugar, visa uma subida da franquia na loteria do draft. O time de Salt Lake City, afinal, estaria de olho em adquirir um outro atleta da posição no recrutamento: Anthony Black. Mas o prospecto está também na mira de Orlando Magic (sexta escolha) e Washington Wizards (8).

Sixers planeja renovação de contrato com Jalen McDaniels



Jalen McDaniels foi uma das aquisições do Philadelphia 76ers durante a temporada passada. Mas, agora, o ala precisa ser pago para seguir no time. Não há garantias, por enquanto, sobre isso. Segundo Michael Kaskey-Blomain, do site CBS Sports, a franquia não vai fazer loucuras para assegurar que o jovem fique na Pensilvânia.

"O Sixers tem interesse em trazer Jalen de volta, mas pelo preço certo. O mercado, então, vai ditar a sua permanência. Se conseguir um acordo muito melhor com um concorrente, a tendência é que ele saia", afirmou o repórter. McDaniels disputou 24 jogos com a equipe, registrando médias de 6,7 pontos e 3,2 rebotes por noite.

Com Porzingis, Celtics deve tentar troca de Grant Williams



A chegada de Kristaps Porzingis ao Boston Celtics, como resultado, trouxe várias mudanças em um núcleo que estava consolidado. Marcus Smart, por exemplo, foi embora do time após quase uma década. E, de forma indireta, o negócio também selou o destino de outro jogador. De acordo com Adam Himmelsbach, do jornal Boston Globe, a renovação de Grant Williams está descartada internamente.



No entanto, isso não quer dizer que o ala-pivô vá sair sem nenhuma compensação. "Uma negociação de sign-and-trade ainda é uma possibilidade, a princípio. Boston vai estudar as suas opções, assim como Grant. A franquia planeja exercer a oferta qualificatória e tê-lo como agente livre restrito. Daí em diante, tudo vai ser avaliado", revelou o repórter Brian Robb, do portal Mass Live.



Williams esteve presente em 79 partidas da temporada passada. Ele registrou 8,1 pontos e 4,6 rebotes em quase 26 minutos por noite. Além disso, acertou quase 40% dos arremessos de longa distância.

Em transição



– O veterano Montrezl Harrell, para começar, vai ser agente livre irrestrito nessa offseason. O pivô recusou a cláusula de extensão automática com o Sixers e, com isso, vai testar o mercado mais uma vez.



– Monte Morris, enquanto isso, pode ser o próximo jogador a ser negociado pelo Washington Wizards. A franquia entrou em reconstrução e, depois da chegada de Tyus Jones, o armador tornou-se mais uma peça dispensável.



– Por sua vez, o ala-armador Derrick Jones Jr. está de saída do Chicago Bulls e vai testar o mercado. O reserva recusou uma cláusula de extensão no valor de US$3,3 milhões e, assim, vai tornar-se agente livre.



– E, por fim, você lembra de Jonah Bolden? Pois o ex-pivô do Sixers retornou da aposentadoria para atuar no basquete australiano. Ele assinou contrato de uma temporada com o campeão nacional, o Sydney Kings.