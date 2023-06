Bola aérea defensiva volta a aterrorizar o Corinthians durante má fase

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 7:04 Compartilhe

O Corinthians voltou a apresentar problemas no jogo aéreo defensivo na derrota para o Athletico-PR, realizada no último sábado (24), pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Cássio comentou sobre a vulnerabilidade do time, e disse que a equipe precisa trabalhar para reduzir os erros.

– Tem que trabalhar, melhorar, evoluir. Quanto menos gols de bola aérea acontecer vai ajudar. Corrigir os erros. Hoje (sábado, data da partida) demos muitas oportunidades à equipe adversária.

O gol do Furacão saiu depois de falha de posicionamento do zagueiro Caetano, que não acompanhou a movimentação de Vitor Roque dentro da área corintiana. Nos últimos três jogos, o Timão sofreu gols de bola área em dois deles. Tanto no empate diante do Cuiabá como na derrota para o Athletico-PR.

Para o técnico Vanderlei Luxemburgo, o time do Parque São Jorge vem evoluindo no quesito. Na visão do comandante, o gol sofrido no último sábado “faz parte do futebol”.

– A gente nunca dá virtude ao adversário. Jogadores com tempo de bola bom, chegam bem. Nós treinamos ofensiva e defensivamente. Tivemos uma porção de jogos que não tomamos gol de bola parada. De repente tomamos um gol, faz parte do futebol. Melhoramos bastante o futebol – explicou o treinador.

O Corinthians volta a entrar em campo pelo Brasileirão no próximo domingo (2), diante do Red Bull Bragantino, às 11h (de Brasília), Na Neo Química Arena.