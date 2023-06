Bia Haddad sofre, mas vira na estreia de Eastbourne

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 11:41 Compartilhe

A paulistana número 1 do Brasil e 13ª do mundo, Beatriz Haddad Maia, conquistou uma dura, porém, belíssima virada na estreia do tradicional WTA de Eastboune, na Inglaterra, diante da tcheca Maie Bouzkova, 32ª. Bia aguarda por definição de rival.

Abrindo a programação da Quadra 4 do clube de Eastbourne, Bia e Bouzkova batalharam po 2h38 e a brasileira fechou o placar em 3/6 6/3 7/6 (7-3) de um jogo intenso, em que a brasileira venceu 73% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 68% de aproveitamento de Bouzkova, que converteu quatro aces a um e cometeu quatro duplas-faltas a cinco.

Bouzkova começou a partida encaixando melhor seu saque e também a devolução. Assim foi vencendo com certa tranquilidade seus games de saque e foi vencendo pontos no saque da brasileira até ter confiança para arriscar e conquistar quebra de zero no 4º game, abrir 4/1 e administrar.

Na segunda etapa Bia Haddad reagiu, saiu quebrando a adversária, que reagiu e devolveu a quebra no 4º game, igualou a parcial, que contou com instabilidade das tenistas que trocaram quebras entre os 6º e 8º games, onde a brasileira abiu 5/3 e sacou sólida para o set decisivo.

Nele, um jogo acirrado e muito disputado, em que sem nenhuma quebra foi encaminhado para o tiebreak, onde o saque de Bia Haddad fez diferença.

Em busca de vaga nas quartas de final, a brasileira aguarda pela vencedora do duelo entre a croata Petra Martic e a local Katie Boutler.