Bia Haddad sofre lesão, abandona contra Rybakina e chora em Wimbledon

Lance 10/07/2023 - 10:19

Cenas muito tristes nesta segunda-feira na quadra central de Wimbledon. A brasileira Beatriz Haddad Maia sofreu uma lesão na região lombar no começo da partida de oitavas de final e abandonou contra a cazaque Elena Rybakina, terceira colocada.

A brasileira perdia por 4 a 1 no primeiro set quando desistiu do jogo aos prantos. Ela sentiu o problema logo ao ser quebrada no quarto game em um movimento na batida do backhand. Bia Maia parou de se movimentar adequadamente, parou a partida, pediu atendimento, foi ao vestiário. Ela retornou caminhando com dificuldade, jogo mais um game e começou a chorar optando pela desistência da partida.

A paulistana número 13 do mundo jogava pela primeira vez na mítica quadra central do All England Club nesta que era sua maior campanha no torneio e a melhor de um brasileiro seja homem ou mulher desde André Sá em 2002.

Bia ainda tem duplas nesta segunda-feira ao lado da bielorrussa Victoria Azarenka pela segunda rodada.