Bia Haddad sente lesão, chora e abandona em Eastbourne

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 8:45 Compartilhe

Beatriz Haddad Maia, número 13 do mundo, desistiu, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final do WTA 500 de Eastbourne, na Inglaterra, evento sobre a grama com premiação de US$ 789 mil.

A paulistana perdia por 6/4 3/2 para a croata Petra Martic, 30ª colocada, quando pediu atendimento e optou por desistir. Ela chegou a chorar por conta do problema no segundo set.

A brasileira teve o problema há duas semanas em Nottingham, no mesmo país, e não jogou semana passada em Birmingham.

Agora ela preocupa para a próxima semana quando começa Wimbledon, na segunda-feira. Após a vitória apertada desta terça-feira sobre a tcheca Marie Bouzkova, a brasileira havia dito que ainda sentia incômodos e que havia voltado a treinar melhor apenas na segunda-feira.