Bia Haddad se sustenta no top 10, mas deixará grupo na próxima semana

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 9:33 Compartilhe

Por uma questão de desempate, Beatriz Haddad Maia se sustentou no top 10 em novo ranking divulgado na noite deste domingo. É sua segunda semana no seleto grupo do ranking mundial.

A paulistana descartou 280 pontos, mas somou 60 do 17º melhor resultado, perdendo 220 e ficando com 2690. Pela campanha de semi em Roland Garros nas últimas 52 semanas, ela ficou a frente da russa Daria Kasatkina que tem a mesma pontuação e ficou com o 11º lugar.

Mas o ranking da brasileira irá cair na semana que vem. Sem jogar em Birmingham nesta semana por conta da lesão, ela descartará 185 da semi do WTA 500 de Eastbourne, na Inglaterra, no ano passado, vai marcar 60 do 16º melhor desempenho e ficará com 2565 e perderá posições para Kasatkina, para a tcheca Barbora Krejcikova e para a russa Veronika Kudermetova, caindo pelo menos para a 13ª colocação. Bia ainda poderá chegar em Wimbledon como top 10 caso dispute e vá bem em Eastbourne na próxima semana onde não terá nada a descartar.

O top 10 feminino não apresentou mudanças nesta nova tabela.

E MAIS: