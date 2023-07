Bia Haddad quebra jejum de 21 anos do Brasil em Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 08/07/2023 - 10:17 Compartilhe

A vitória de Beatriz Haddad neste sábado com vaga nas oitavas de final em Wimbledon fez com que a paulistana quebrasse um jejum de 21 anos do tênis brasileiro no geral no torneio.

Desde 2002 que um brasileiro não passava para a segunda semana do torneio mais tradicional do esporte, jogado na grama, em simples. Naquele ano, Sá fez uma campanha memorável parando apenas nas quartas de final diante do britânico Tim Henman.

A brasileira tentará igualar o resultado de Sá contra a cazaque Elena Rybakina ou a britânica Katie Boulter.

No feminino, a última mulher a passar para a segunda semana foi Maria Esther Bueno, que parou nas quartas em 1976.