Bia Haddad joga muito e vai às oitavas em Wimbledon

Com sua melhor atuação em todo o torneio e também nesta temporada de grama, Beatriz Haddad Maia carimbou o passaporte rumo às oitavas de final de Wimbledon na manhã deste sábado.

A paulistana número 13 do mundo derrubou a romena Sorana Cirstea, 37ª colocada, por 2 sets a 0 com um duplo 6/2 após 1h29min de duração na quadra 3 do All England Club.

A brasileira emplaca sua 15ª vitória em Grand Slams e alcança pela segunda vez seguida a segunda semana de um torneio desse porte. Ela vem de semifinal em Roland Garros.

Pela primeira vez no Aberto da Inglaterra ela não precisa virar uma partida após dois duelos duros contra Yulia Putintseva, 56ª, e Jaqueline Cristian, 133ª.

Agora o desafio pode ser bem grande nas oitavas na segunda-feira contra a cazaque Elena Rybakina, terceira do mundo, que ainda precisa confirmar seu favoritismo neste sábado contra a britânica Katie Boulter, 89ª. Rybakina é a atual campeã de Wimbledon, mas Bia Maia soma duas vitórias em duas partidas contra ela, ambas este ano no saibro de Stuttgart, na Alemanha, e em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

O jogo

A partida começou com games muito longos onde prevaleceu o mental de Bia Maia. Ela saiu quebrando, confirmou com problemas e quebrou de novo com bola vencedora. Cirstea devolveu uma das quebras, encostou em 2/3, mas Bia fez bem seu saque e quebrou fechando por 6/2 após 52 minutos. Foram 16 erros da romena contra seis da brasileira.

Os games longos voltaram no começo do segundo set, mas a paulistana foi resiliente, saiu quebrando, abriu 2 a 0, depois a confiança veio com quebra rápida, aces, bons saques e uma vantagem confortável de 4 a 0 e confirmou a vitória com autoridade.