Bia Haddad foca em Wimbledon: ‘Estou chateada, mas temos um planejamento’

28/06/2023 - 15:51

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia desistiu do jogo contra Petra Martic, nas oitavas de final do WTA 500 de Eastbourne, nesta quarta-feira, quando o placar marcava 6/4 3/2 para a croata.

Bia sentiu dores na parte de trás do joelho direito no WTA de Nottingham, há duas semanas e optou por se preservar para a disputa do torneio de Wimbledon.

“Acordei com a região da lesão um pouco mais chata hoje, o que é normal após o jogo longo de ontem, e sabíamos que seria importante fazer um bom primeiro set para que eu passasse menos tempo em quadra hoje, pensando em Wimbledon. Perdi minhas chances no primeiro set e o segundo começou muito disputado; sabendo que seria um longo caminho até a vitória e Wimbledon começando segunda-feira optamos como equipe por retirar. É a primeira vez que retiro de uma partida nesses últimos três anos, estou chateada, mas temos um planejamento que precisa ser seguido para termos a chance de estar clinicamente e tenisticamente preparados na segunda-feira que é nossa prioridade.”