Bia Haddad explica lesão contra Rybakina em Wimbledon: ‘Fatalidade’

Beatriz Haddad Maia, número 13 do mundo, mostrou frustração e tristeza em bate-papo com a ESPN após sua desistência nas oitavas de final de Wimbledon contra a atual campeã, a cazaque Elena Rybakina, terceira colocada.

Ela sentiu uma contratura nas costas após levar uma quebra de saque e abandonou no game seguinte aos prantos quando perdia por 4 a 1.

“Ao longo de muitos anos tive complicações e agora etsava trabalhando super bem. Estou triste pelo acontecimento, senti no começo uma contratura muito forte, acabou pinçando o nervo, eu senti, já tive essa…conheço bastante meu corpo, me limitou em todos os movimentos . Infelizmente foi na minha primeira vez na quadra central. Se fosse escolher uma quadra, um jogo, uma adversária…a gente trabalha para esses momentos. Foi uma fatalidade. Não sentia dor nas costas …não lembro, mas faz anos que não sentia dor nas costas, isso realmente me surpreendeu. Estou trisate por não ter a oportunidade de continuar jogando pois me sentie muito bem”, lamentou a brasileira.