Bia Haddad estreia contra tcheca e tem Rybakina na chave de Eastbourne

Foi sorteada neste sábado a chave do tradicional WTA de Eastbourne, na Inglaterra, e a brasileira Beatiz Haddad Maia, númeo 1 do país e 10ª do mundo, conheceu seu caminho em busca de título inédito. A cazaque Elena Rybakina é a favorita.

Cabeça de chave oito no toneio, Bia Haddad fará sua esteia conta a tcheca Marie Bouzkova, 32ª do mundo, a quem enfrentou e venceu duas vezes no circuito profissional. Na segunda rodada em Eastbourne Bia pode enfrentar a vencedora do duelo entre a tcheca campeã de Roland Garros 2021, Barbora Krejcikova e a local Katie Boutler.

Numa possível quartas de final, Bia pode ter pela frente a principal favorita do torneio, a cazaque Elena Rybakina, que faz sua estreia contra uma tenista vinda do qualificatório.

Numa possível semifinal, Bia Haddad pode encarar a norte-americana Coco Gauff, cabeça quatro, que estreia contra a compatriota Bernarda Pera ou a norte-americana Jessica Pegula, cabeça três, que estreia contra a chinesa Qinwen Zheng.