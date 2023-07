Bia Haddad encara Rybakina nesta 2ª Feira em Wimbledon. Onde assisitir e horário!

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 09/07/2023 - 11:53 Compartilhe

A segunda-feira promete fortes emoções ao torcedor brasileiro com o duelo de Beatriz Haddad Maia contra a atual campeã de Wimbledon, Elena Rybakina, terceira do mundo. O duelo vale vaga nas quartas de final.

As duas vão se enfrentar na mítica quadra central do All England Club, o principal palco do tênis, abrindo a programação desta segunda-feira, a partir das 9h30. Esta será a primeira vez da brasileira na quadra central. Ela já esteve duas vezes na quadra 1 derrotando Garbiñe Muguruza em 2019 e caindo dois anos antes para Simona Halep.

Bia maia venceu Rybakina nos dois jogos entre elas, ambos este ano em Abu Dhabi e em Stuttgart. Será o primeiro duelo entre elas nas grama.

O duelo terá transmissão ao vivo do Sportv 3 e da ESPN 2 no Brasil.