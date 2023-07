Bia Haddad é assunto em roda de conversa do projeto Tênis para Todos Paraíso

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/07/2023 - 9:49 Compartilhe

O tênis feminino brasileiro vive um momento especial, principalmente pelos últimos resultados da tenista paulista Beatriz Haddad Maia.

A atual número 13 do ranking mundial virou assunto nas aulas do projeto Tênis para Todos Paraisópolis, que atende 506 alunos de três escolas da rede pública da comunidade:

EMEF Dom Veremundo Toth, EMEF CEU Paraisópolis e do CCA São José (Centro para Crianças e Adolescentes).

Além das aulas práticas de tênis, as crianças participaram, em junho, de uma roda de conversas em que foi proposto uma pesquisa sobre a carreira da Bia. Depois, os alunos apresentaram seus trabalhos em aula, compartilhando informações sobre a tenista número 1 do Brasil.

O Tênis para Todos Paraisópolis foi implantado pelo Instituto Cades em 2018, e desde então já beneficiou cerca de 2.500 crianças e jovens, de 6 a 14 anos. Em sua quinta edição, o projeto conta com o patrocínio do Banco Itaú e Credit Suisse, através da Lei Federal de

Incentivo.

Com o projeto consolidado na comunidade, no ano passado, o Instituto Cades viu a necessidade de ampliar sua atuação em Paraisópolis, criando a Rede de Proteção Social, que tem como objetivo identificar as crianças em alto risco de vulnerabilidade social e buscar auxiliar as famílias na sua estruturação, acolhendo e realizando os encaminhamentos necessários junto aos parceiros integrados. Atualmente, 17 crianças estão sendo atendidas.