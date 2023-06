Bia Haddad desiste do WTA de Birmingham

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 13:43 Compartilhe

Beatriz Haddad Maia, número 10 do mundo, não disputará a chave principal do WTA 250 de Birmingham, na Inglaterra, que começa na próxima segunda-feira, sobre o piso de grama, com premiação de US$ 259 mil.

A paulistana optou por se recuperar de uma dor forte sofrida na semana passada em Nottingham, com o foco em Wimbledon.

“Infelizmente no começo da partida da semana passada em Nottingham eu escorreguei e senti uma dor forte na parte de trás do joelho que limitou a minha movimentação. Fiz uma ressonância que apontou um edema na região. Tirei dois dias offs de quadra, fizemos fisioterapia intensivamente, tentei retornar gradualmente a quadra hoje, mas a dor persiste e pensando em Wimbledon a melhor decisão é cuidar do corpo essa semana e tentar estar pronta pronta para competir em Eastbourne e bem preparada para Wimbledon.”

Em Birmingham a favorita será a tcheca Barbora Krejcikova, 12ª colocada, que espera uma qualifier na primeira rodada. A cabeça de chave 2 é a letã Jelena Ostapenko, 15ª, que pega a tcheca Linda Noskova.

