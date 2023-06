Bia Haddad comemora vitória e diz: ‘Lesão incomoda, mas está controlada’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 15:42 Compartilhe

Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no WTA 500 de Eastbourne, na Inglaterra. A brasileira superou a tcheca Marie Bouzkova, 32ª do mundo, em 3/6 6/3 7/6(3) e 2h35 de duração.

“Por todo o contexto dos últimos quinze dias, desde a lesão, considero uma vitória muito boa. Voltei a treinar em quadra com várias limitações apenas na última quinta-feira, e fui jogar os primeiros pontos no sábado. E apenas ontem, segunda-feira, que treinei por duas horas seguidas. A lesão está controlada, evoluiu, mas ainda me incomoda, e pode levar meses para sarar completamente. Estamos, como sempre, cuidando intensamente, mas assim é a vida de um atleta de alto rendimento e temos que aprender que muitas vezes jogaremos sem estar 100%. Sendo assim, foi importante estar em quadra hoje e ver que estou competitiva”, disse a tenista, ainda cuidando da lesão sofrida em Nottingham.

Nas oitavas, Bia enfrentará a croata Petra Martic, a 30ª do ranking. As tenistas se enfrentaram em duas oportunidades, com uma vitória de cada lado. O jogo será o primeiro da quadra 4, a partir das 7h.