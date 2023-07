Bia Haddad acredita que pode chegar ao Nº 1 do mundo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 9:36 Compartilhe

Atual 13ª do mundo e tendo ficado uma semana no top 10, a brasileira Beatriz Haddad Maia acredita que pode liderar o ranking. Foi o que ela disse durante evento do Instituto Patrícia Medrado, nesta terça-feira.

“Eu acredito (que posso ser número 1 do mundo). Nós, do Brasil e da América do Sul no geral, vivemos muito distantes da realidade de onde o tênis é jogado em alto nível, e eu sempre tive esse problema de questionar se poderia chegar ao top 50 ou entre as 30 melhores. Mas uma o Rafa (Paciaroni) sempre me empurrou e falou ‘vai que dá'”,

Ela comentou sobre o surpreendente título da tcheca Marketa Vondrousova em Wimbledon: “Ver a Vondrousova ganhar nos motiva. Não por ela não ser favorita e ganhar o torneio, mas porque a gente enxerga o tênis feminino de hoje aberto, onde todas têm oportunidade e estão jogando alto nível para conquistar coisas grandes”.