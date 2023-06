Bia Ferreira, medalhista olímpica em Tóquio 2020, faz terceira luta como profissional

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 18:16 Compartilhe

A brasileira Beatriz Ferreira enfrenta a mexicana Karla Ramos Zamora, na sua terceira luta no boxe profissional. A atleta vem em busca de manter sua sequência de vitórias e melhorar a sua posição no ranking da categoria. O confronto acontecerá em Sheffield, na Inglaterra, neste sábado (01).

A adversária de Bia vem de três vitórias, um empate e uma derrota, em relação a isso, a brasileira se diz preparada e tranquila para enfrentar Zamora.

– Estou me sentindo muito bem, estou preparada, é a minha terceira luta no profissional. É contra uma adversária bem difícil, uma mexicana, que vai pra dentro, mas estou pronta, me sentindo forte e confiante para trazer mais essa vitória – declarou a pugilista.

Conhecida como “The Beast”, a atleta está invicta na competição. Nos últimos duelos, Bia conquistou vitórias diante da compatriota Taynna Cardoso e da norte-americana Cassie Brown. Em março, conquistou seu bicampeonato no Mundial de Boxe após derrotar a colombiana Angie Valdes Pana.

