Betfair Exchange: Entenda como funciona

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 7:13 Compartilhe

Você sabe o que é a Betfair Exchange? Se você quer descobrir do que se trata, chegou ao artigo certo. Aqui, vamos explicar para os novos apostadores como funciona o Exchange Betfair.

Assim, certamente você terá uma noção da diferença da Exchange da Betfair, a bolsa de apostas, em relação às casas de apostas tradicionais.

Jogar com a Betfair Exchange >>

Quais são os bônus disponíveis para a Betfair Exchange?



Em primeiro lugar, vamos apresentar alguns dos bônus disponíveis na Betfair Exchange. Desse modo, você saberá quais bônus poderá aproveitar ao se cadastrar no site. Se você ainda não tem um cadastro na Betfair, aproveite para se cadastrar com o nosso código promocional Betfair ganhar um bônus de boas-vindas de até R$200, além de R$20 para jogar no cassino.

Confira na tabela a seguir algumas das ofertas de um dos maiores sites apostas do planeta:

Produto Betfair Bônus e ofertas Pegar bônus Betfair 2022 Betfair Exchange Ganhe até R$200 de volta e R$20 para jogar no cassino Pegar o bônus >> Apostas esportivas Bônus de 100% do primeiro depósito até R$200 Pegar o bônus >> Odds especiais Ofertas semanais para clientes novos Pegar o bônus >>

Lembre-se que as promoções acima são apenas uma seleção da nossa equipe editorial. Portanto, visite o site para conhecer todas as ofertas mais atualizadas. Além disso, sempre leia os Termos e Condições (T&C) completos de cada promoção para saber as regras.

Confira também nosso artigo sobre os 10 melhores sites de apostas do Brasil.

O que é a Betfair Exchange?



Em primeiro lugar, a Exchange Betfair é a maior bolsa de apostas esportivas do mundo. Ou seja, os apostadores que têm conta na plataforma podem aproveitar uma espécie de bolsa de valores.

Sim, fazer uma aposta na Exchange é bem diferente do que é uma casa de apostas online tradicional. Enquanto nas casas de apostas tradicionais você aposta contra a empresa, na Exchange Betfair você aposta contra outros usuários.

Em resumo, este é o chamado trading esportivo. Em outras palavras, é a atividade na qual os apostadores negociam odds de eventos esportivos na plataforma.

Ainda não entendeu muito bem como funciona o Intercâmbio da Betfair Brasil? Dessa forma, vamos explicar rapidamente como apostar Betfair.

Visitar a Betfair >>

Como funciona a Betfair Exchange?



Mas, afinal, como funciona uma bolsa esportiva? Explicando de uma maneira bem simplificada para você que está iniciando, uma bolsa de apostas esportivas é uma espécie de uma bolsa de valores. Sabe aquelas onde são negociadas as ações de diversas empresas?

Entretanto, se em uma bolsa de valores há a negociação de ações, na Exchange o ‘produto’ são as odds de eventos esportivos. Aliás, não apenas eventos esportivos, mas temas como entretenimento e política.

Em um site de apostas tradicional, você só pode apostar a favor de um cenário dentro de um evento esportivo. Mas, na Exchange, também é possível apostar contra um cenário.

Estar a favor é designado pelo termo “back”. Em contrapartida, estar contra um evento é designado por “lay”. Ou seja, o apostador pode tanto apostar que um evento vai ocorrer quanto o contrário. Isso abre um leque de possibilidades bem grande.

O trading esportivo se resume a explorar essa negociação de cotações de eventos esportivos. Bem como aproveitar a flutuação das odds para tentar ter retornos em dinheiro. Assim há um cardápio muito vasto para o trader esportivo explorar.

Por isso mesmo, a Betfair Exchange é considerada por muitos um dos melhores sites de apostas.

Quais as vantagens da Betfair Exchange?



Entre as principais vantagens da Exchange estão as odds. Afinal, as cotações costumam ser consideravelmente maiores em relação às plataformas de apostas tradicionais.

Além disso, a Exchange, também conhecida como Intercâmbio, permite uma maior liberdade ao usuário. Ele fica livre para apostar a favor, contra ou mesmo estabelecer suas próprias odds.

Outra vantagem fundamental é a possibilidade de ganhar dinheiro com a flutuação das odds. É possível até mesmo sair com dinheiro mesmo se o evento terminar com um resultado que você não esperava.

Por exemplo, você pode estar a favor de um time e, se ele sair à frente do placar, você fecha a sua posição. E não fica mais exposto no mercado.

Por fim, outro aspecto bastante positivo da Exchange da Betfair Brasil é que não há limitações aos usuários. Como uns apostam contra os outros, a empresa não impõe limites de apostas. Desse modo, o apostador fica mais livre para explorar as oportunidades que encontrar.

Estes não são todos os pontos positivos, mas são os que mais nos chamam a atenção. Mas é certo que a bolsa esportiva da Betfair é a melhor nessa categoria em todo o planeta. Até por isso é a que concentra a imensa maioria dos traders esportivos mundo afora.

Jogar com a Betfair >>

Quais as desvantagens da Betfair?



Como é uma regra na vida, nem tudo são flores. Então, também há algumas desvantagens e precisamos listar algumas delas.

Um aspecto que merece ser mencionado é que a Betfair cobra uma taxa de seus usuários para utilizar a Betfair Exchange.



Em outras palavras, a operadora cobra uma porcentagem em cima dos ganhos dos usuários. Para saber mais sobre a porcentagem exata, recomendamos que consulte o site oficial da Betfair Brasil.

Ademais, outro ponto que podemos mencionar é que o sistema da Exchange Betfair pode ser complicado para iniciantes. Afinal, ao contrário de apostar em uma casa tradicional em um jogo de futebol, por exemplo, o trading esportivo é diferente.

Dessa forma, o usuário provavelmente terá que aprender antes de começar a mexer. Seja com o guia para iniciantes que a própria Betfair disponibiliza gratuitamente ou através de cursos online.



Lembrando que estes são apenas alguns dos pontos negativos. Certamente, há outros aspectos não tão bons do Intercâmbio da Betfair.

Como criar uma conta na Betfair Exchange?



Abrir uma conta na Betfair é muito simples. E, com um rápido cadastro, você já pode começar a utilizar os serviços da empresa. Entre eles a Exchange.

Então, preparamos um rápido passo a passo para você se registrar facilmente:



1. Em primeiro lugar, acesse o site da Betfair Brasil e clique na opção “Abrir Conta”. O botão se encontra no canto superior à direita do site para desktop. Já no celular, clique em “Iniciar sessão” e, então, pressione “Abrir Conta”.

2. Em seguida, preencha o formulário de cadastro. Para começar, a casa solicita detalhes pessoais como nome, sobrenome e data de nascimento.

3. Também coloque seu endereço completo (com código postal) e o número de telefone celular, além de endereço de e-mail.

4. Posteriormente, crie a sua senha e defina uma pergunta de segurança (com sua respectiva resposta). Igualmente, escolha a moeda da conta (há a opção do Real Brasileiro – BRL).

5. Se desejar, estabeleça um limite de depósito, tanto de frequência quanto de valor.

6. Então, se quiser curtir alguma promoção para novos clientes, insira o código de promoção no campo respectivo.

7. Por fim, clique em “Abrir Conta” para finalizar a abertura de sua conta.

Jogar com a Betfair >>

Lembre-se que, ao abrir a conta, você garante que tem, pelo menos, 18 anos de idade. Aliás, a casa pedirá comprovação de identidade e idade antes de um saque, por exemplo.

Igualmente, jamais deixe de ler os Termos e Condições (T&C) da Betfair, bem como as demais regras do site, antes de concluir o registro.



Como depositar e sacar na Betfair Exchange?



Após concluir a abertura da conta, é necessário colocar fundos para apostar. Ou seja, fazer um depósito na plataforma para ter dinheiro para financiar suas apostas.

E a boa notícia é que a Betfair oferece os melhores e mais seguros métodos de pagamento do mercado. Entre eles:

· Transferência bancária (com opção de PIX)

· Boleto bancário

· Cartão de crédito

· Carteiras/sistemas eletrônicos (como Pay4Fun, Neteller, Skrill, ecoPayz e MuchBetter)

· Cartão pré-pago (AstroPay Card).

A maioria dos métodos também está disponível para saque, desde que não seja uma opção de via única. Por exemplo, o boleto, que só serve para depositar. Nesse caso, o saque normalmente é feito via transferência bancária.

A fim de saber todos os métodos de pagamento e seus tempos de processamento, além dos limites mínimo e máximo por transação, consulte o site.

Vale a pena apostar na Betfair Exchange?



Entre os prós e contras que analisamos, podemos afirmar que vale a pena sim apostar na Exchange. Afinal, a bolsa esportiva é a maior do mundo e oferece possibilidades quase que ilimitadas a seus usuários.

Lembre-se que em caso de problema com a sua experiência, login, o usuário pode entrar em contato com a Betfair.

Assim, o apostador aproveita uma plataforma ou aplicativo na qual terá como aproveitar ótimas odds. Além disso, ele poderá negociar cotações com outros apostadores e aproveitar as flutuações.

Por fim, ele não terá que lidar com quaisquer limitações em termos de apostas. Então, é uma excelente possibilidade para quem gosta do trading esportivo e do que ele tem a oferecer.

Portanto, se quiser conhecer mais, abra a sua conta na Betfair Exchange. Aproveite também os tutoriais que a própria Betfair oferece para aprender a operar no Intercâmbio.

Visitar a Betfair >>