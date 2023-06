Betano para iniciantes: Guia para começar a apostar

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 15:46 Compartilhe

A Betano Brasil é uma excelente opção de entretenimento online. Isso porque sua plataforma de apostas e jogos dá um show de qualidade e é muito fácil de usar. Ao mesmo tempo que ela oferece tudo que o apostador mais exigente precisa. Assim, nosso guia Betano para iniciantes vai te ajudar a saber tudo antes de começar a apostar.



Visitar a Betano >>



Betano para Iniciantes: Cadastro e código promocional



Mesmo que a Betano Brasil ainda não seja tão popular no país, aos poucos, mais e mais apostadores vêm conhecendo essa casa. Pois ela vem investindo bastante em território brasileiro.



Atualmente ela é, inclusive, patrocinadora oficial do Campeonato Carioca de futebol. Bem como patrocina também o clube Atlético Mineiro, formando uma importante parceria Betano Galo.



Mas o principal é que, quando os apostadores visitam essa casa, eles percebem a sua excelente oferta de apostas. Como por exemplo, diferentes tipos de mercados, odds competitivas, recursos de otimização e muitas promoções.



Fato este que até já deu a Betano vários prêmios. Como o de melhor operadora móvel e Rising Star in Sport Betting, no SBC Awards de 2019, e o título de Rising Star of the Year, no SBC Awards 2021 Latino América.



Por isso, com certeza, recomendamos a Betano para iniciantes, assim como para os mais experientes.



Lembrando que, quem abrir uma conta na plataforma da Betano Brasil poderá receber um bônus de boas-vindas de até R$500. E para ter acesso a ele basta indicar o atual código promocional Betano VIPLANCE.



Confira abaixo o que a casa de aposta oferece como promoção e oferta de boas-vindas:



Betano Brasil Detalhes da promoção Betano código promocional Apostas Esportivas Bônus de boas-vindas de até R$500 VIPLANCE Casino Rodadas grátis, cash back e mais VIPLANCE Ofertas especiais Missões Betano, recomende um amigo, bônus acumulador etc VIPLANCE



Note que, na Betano Brasil há várias outras ofertas ativas. Assim, para conhecê-las, visite a página de promoções diretamente na plataforma da casa. E lá leia também os termos e condições de uso do código promocional Betano e das outras promoções.



Se você que saber mais sobre as apostas esportivas no Brasil, confira nosso artigo sobre as melhores casas de apostas do Brasil.



Como se cadastrar na Betano?



Por certo, se você se interessou em abrir uma conta na Betano Brasil, saiba que pode fazê-la de forma rápida. E isso até mesmo se quiser utilizar o código promocional Betano. Como pode ver no guia passo a passo que preparamos a seguir:



1- Primeiramente, visite o site da Betano Brasil. Então, no menu acima à direita, clique no botão Registrar. Logo, preencha o formulário de cadastro com algumas informações pessoais e crie dados para login em sua nova conta;

2- Neste momento, se quiser receber a promoção de boas-vindas, indique o código promocional Betano VIPLANCE no campo determinado;

3- Leia atentamente os termos e condições de uso do site, sua política de privacidade e de cookies. Depois, se estiver de acordo com as regras, aceite-as;

4- Para concluir, envie seu formulário e valide sua conta através do link que deverá receber por email.





Ao se cadastrar na Betano, use o código promocional VIPLANCE Crédito: Reprodução

Logo, após esse rápido processo sua conta já deverá estar aberta. Dessa forma, você poderá fazer o seu login para começar a se divertir com as Betano apostas



Mas saiba que, para receber a promoção de boas-vindas do código promocional Betano, você precisará indicar que quer receber esse bônus no momento em que for efetuar o seu primeiro depósito. Portanto, fique atento aos termos e condições de uso deste bônus, para poder aproveitar essa boa oportunidade de apostas extras.



Por que escolher a Betano?



Como falamos acima, a Betano Brasil tem tudo para ser uma das casas de apostas mais famosas do país. E para entender melhor o porquê pensamos assim, veja alguns motivos que valem um cadastro na Betano apostas online:



– A Betano é confiável e legalizada;

– O site da Betano Brasil é seguro e permite uma navegação rápida e intuitiva;

– Nas Betano apostas esportivas há vários tipos de mercados disponíveis. No futebol, em jogos importantes, por exemplo, encontramos mais de 700 cotações de apostas. Ou seja, uma oferta relevante até mesmo entre as casas concorrentes top de linha;

– Na plataforma é possível utilizar diferentes tipos de recursos de otimização.

Dentre os quais estão: Cash Out, Match Combo, Super Odds (SO), Missões, e no Betano app também o My Live e notificações personalizadas.

– Na casa há bônus Betano para iniciantes que abrem a conta pela primeira vez na plataforma. Bem como, há várias promoções frequentes para os clientes já cadastrados. As quais podem ser em forma de apostas grátis, bônus de depósito, odds melhoradas, sorteios, empate com reembolso, múltiplas protegidas e muito mais.

– A boa experiência mobile e o Betano app deram a casa o título de melhor operadora móvel no EGR Awards de 2019. Ademais, a casa foi a vencedora do título de Rising Star of the Year, no mais recente SBC Awards 2021 Latino América.



O site da Betano Brasil é completo é fácil de utilizar Crédito: Reprodução

Como fazer uma aposta na Betano?



Por certo, a Betano para principiantes é muito favorável devido ao método de fazer Betano apostas. Pois, seguindo o padrão da maioria das casas online, o cliente precisará basicamente:



– Fazer o login em sua conta da Betano e ir à seção em que deseja apostar, como a de Esportes por exemplo;

– Em seguida, pode escolher a modalidade esportiva de sua preferência e clicar no evento que preferir;

– Dessa forma, poderá navegar pelos mercados abertos e analisar quais possuem mais chances de acerto;

No momento em que encontrar uma boa odd basta clicar nela para adicioná-la ao Cupom de Apostas;

– Depois, neste Cupom, indique o valor que quer apostar para ver o quanto terá de retorno se vencer. Assim, se estiver de acordo com o valor, faça a sua aposta clicando em Aposte Já, e divirta-se.





Betano app



Podemos dizer que um dos pontos fortes da Betano Brasil é a disponibilização de uma boa experiência móvel. Tanto que a casa foi eleita a melhor operadora móvel no EGR Awards 2019.



Assim, quer seja através do site mobile, quer seja através do Betano app, é possível realizar, através de dispositivos móveis, Betano apostas de alto nível a qualquer hora do dia e onde quer que estejamos.



E isso de forma muito simples. Visto que basta acessar o site através do navegador de internet padrão de seu aparelho para começar a apostar. Ou, se preferir, pode baixar o Betano app pelo link de download que está no próprio site da casa.



No momento este aplicativo é um Betano Android, e pode ser instalado apenas em dispositivos com este sistema operacional. Ademais, nele é possível apostar em esportes e em cassino, e ainda utilizar importantes recursos e o bônus boas-vindas.



Sendo que, quem possui dispositivos móveis iOS também poderá utilizar tudo isso de forma eficiente, mas através do site mobile.



A Betano oferece um aplicativo de apostas bastante completo Crédito: Reprodução

Apostas ao vivo na Betano



Um dos tipos de apostas mais procurados atualmente são as apostas ao vivo. Visto que elas oferecem uma grande vantagem para os apostadores. Pois enquanto o jogo se desenvolve, é possível reconhecer os mercados mais apropriados para o momento. E dessa forma, aplicar apostas mais certeiras.



Portanto, na Betano também é possível se divertir com apostas ao vivo. E mais, a casa também disponibiliza o recurso de Live Stream.



Ou seja, os apostadores podem assistir o vídeo da transmissão ao vivo de alguns jogos direto na plataforma da Betano. E simultaneamente, podem acompanhar a variação das odds, quadros estatísticos das partidas, usar recurso como cash out, e muito mais.



Contudo, como de costume, procure verificar antecipadamente se haverá a transmissão para o jogo que quer assistir. Bem como verifique os termos e condições de uso deste recurso diretamente na casa de apostas.



A Betano oferece uma grande variedade de apostas ao vivo Crédito: Reprodução

Visitar a Betano >>



Betano para iniciantes – Nossa opinião



Em nossa análise da Betano Brasil verificamos que ela possui uma excelente oferta de apostas e entretenimento. E nela encontramos uma grande quantidade de mercados, odds competitivas, recursos de otimização e muitas promoções.



Sendo que tudo isso está dentro de um site seguro, de fácil navegação e completamente responsivo. Isto é, que se adapta bem às telas de pequenos dispositivos móveis, como Smartphones e Tablets por exemplo. Destacando ainda que, o aplicativo Betano já ganhou inclusive o prêmio de melhor experiência móvel.



Dessa forma, com certeza recomendamos a Betano para iniciantes, que nela podem vir a se tornar bons e experientes apostadores.



Visitar a Betano >>



A Betano Brasil é uma casa de apostas completa Crédito: Reprodução

Tire suas dúvidas sobre a Betano



Veja a seguir mais um pouco sobre a Betano em respostas às perguntas mais frequentes dos apostadores. Confira.



Como começar na Betano?



Para começar a apostar na Betano é preciso primeiramente abrir uma conta em sua plataforma. Depois, basta efetuar um depósito e já poderá se divertir.

Mas lembre-se de, antes de tudo, ler os termos e condições de uso da plataforma diretamente no site da casa.



Qual a melhor forma de apostar no Betano?



A Betano vem se destacando na indústria de apostas online por sua excelente oferta de apostas, recursos, promoções, etc. Sendo que um dos destaques está na boa experiência móvel que ela disponibiliza.



Assim, não importa se você prefere apostar através de computadores e laptops ou de Smartphones e Tablets. Pois em todos poderá aproveitar eficientemente tudo o que a casa oferece.



Portanto, a melhor forma de apostar na Betano é a mais conveniente para você mesmo.



Como saber apostar no Betano?



Apostar nesta casa costuma ser muito simples até na Betano para iniciantes. Pois a sua plataforma é organizada e possibilita uma navegação muito intuitiva. Ademais, o processo de aposta segue o padrão da maioria das casas online atualmente.



No entanto, se você estiver entrando agora no mundo das apostas, poderá ver informações sobre o uso da Betano diretamente na plataforma da casa. Assim como nós disponibilizamos muitas informações e dicas sobre ela aqui mesmo em nosso site.



Mas, se ainda assim tiver algum tipo de dúvida, você poderá também entrar em contato com o atendimento ao cliente da própria casa. O qual pode ser contactado através de email e chat ao vivo.



Como fazer um depósito na Betano?



Para que possa efetuar um depósito na Betano você deverá logar em sua conta e logo clicar em Depositar. Logo, poderá escolher o método de pagamento que mais lhe agrada. Sendo que entre suas opções estão no momento, dentre outros:



Boleto bancário

Transferência bancária (Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Santander)

PIX

Boleto PIX

TED

Pay4Fun

AstroPay

Skrill

Skrill 1-Tap

Neteller

EcoPayz



O limite mínimo para depósito varia entre R$30 e R$50 dependendo do método de pagamento que usar. E o limite máximo está entre R$10.000 e R$150.000.



No entanto, aqui também recomendamos que verifique os termos e condições de uso de cada um desses métodos. Visto que, é possível que as empresas financeiras cobrem algum tipo de taxa extra.



Igualmente, confira também o tempo de duração da transação e se o método vale para o uso de promoções. Assim como, procure saber antecipadamente se o saque deve ser feito no mesmo método usado para o depósito.



Como funciona Betano 2023?

Atualmente a Betano funciona como a maioria das casas de apostas online. Ou seja, basta fazer o login em sua conta na casa, efetuar um depósito e começar a apostar.



No momento a Betano tem uma excelente oferta de mercados, odds, recursos e promoções, ainda que não seja muito popular entre os apostadores brasileiros.



No entanto, ela vem investindo bastante no Brasil e esperamos que ela fique ainda mais famosa no país. Assim, acreditamos que sua oferta de apostas em 2022 seja ainda melhor.

Visitar a Betano >>