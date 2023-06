Betano ou bet365: Qual o melhor site de apostas?

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 7:26 Compartilhe

Se você quer saber se Betano ou bet365 são boas alternativas para quem procura apostas esportivas no Brasil, saiba que SIM. As duas empresas são confiáveis e oferecem uma boa experiência para os clientes, assim como uma oferta de boas-vindas.

Então, se você está na dúvida se deve criar sua conta , confira a nossa análise sobre as duas casas de apostas.

Para começar, veja os pontos fortes para que você possa escolher entre Betano ou bet365:

BETANO

⭐️ Casa de apostas legal, confiável e segura

⭐️Bônus de boas-vindas de até R$300 com o código promocional Betano VIPLANCE

⭐️Apostas ao vivo e odds competitivos

⭐️ Site e app adaptado ao mercado brasileiro e fácil de usar

Visite nossa página sobre o código promocional Betano

⭐️Casa de apostas legal, segura e confiável

⭐️ Novos clientes ganham créditos de aposta. Use o código bonus bet365 MAXLANCE *

⭐️ Uma das maiores casas de apostas mundiais, segura e com bons odds

⭐️ Aposte com app ou no site

Visite nossa página dedicada ao código bet365



* O código de bônus MAXLANCE pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma

Bônus de boas-vindas: Empate entre Betano e bet365



Em primeiro lugar, gostaríamos de lembrar que diversas casas de apostas disponibilizam interessantes bônus de boas vindas para os novos clientes no Brasil. Então, se vamos tentar escolher entre a melhor opção: Betano ou bet365, esse é um critério super importante, certo?

Na Betano, a oferta de boas vindas é a seguinte: os novos clientes ganham bônus de 100% do primeiro depósito, limitado a R$300. E usando o código promocional Betano VIPLANCE.

Já na bet365 os novos apostadores também ganham créditos de aposta. Se você ainda não tem uma conta, cadastre-se na bet365 com o código bonus MAXLANCE.

Mas lembre-se que o código de bônus MAXLANCE pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma.

Então, os usuários encontrarão praticamente a mesma oferta de boas vindas na Betano e na bet365. Ou seja, é um empate entre os dois sites quando a análise se baseia apenas nos créditos de apostas para novos clientes.

?Apostas esportivas: bet365 é melhor do que Betano



Quando o assunto são sites de apostas esportivas, é importante avaliar quais são as opções disponíveis na Betano ou bet365.

Na Betano, é possível apostar em:

· Futebol

· Basquete

· Tênis

· Vôlei

· E-Sports

· MMA

· Boxe

· Fórmula 1

· Futebol americano

· Handebol

· Hóquei no gelo

· Futsal

· Beisebol

· Tênis de mesa

· Polo aquático

· Dardos

· Sinuca

· Rugby

· Cricket

· Speedway

· Badminton

· Ciclismo

· Esporte de inverno

· Bilhar

· Golfe

· Xadrez

· Política Entretenimento

Por outro lado, os clientes da bet365 podem registrar seus palpites em:

· Futebol

· Basquete

· Beisebol

· Boxe/MMA

· Cassino

· Ciclismo

· Corrida de cavalo

· Corrida de galgos

· Cricket

· Dardos

· Esportes Gaélicos

· Esportes Motorizados

· Esportes Virtuais

· Futebol Americano

· Futebol Australiano

· Futsal

· Golfe

· Hóquei no Gelo

· Loto

· Política

· Rugby

· Sinuca

· Speedway

· Tênis

· Tênis de Mesa

· Trooting

· Bandy

· Handebol

· Surfe

Enfim, Betano ou bet365 são ótimas opções para quem quer fazer apostas esportivas. Ambas possuem muita diversidade e cenários interessantes até mesmo para os apostadores mais exigentes e fãs de esportes que nem são tão conhecidos no Brasil.

Ainda assim, a bet365 possui uma variedade ainda maior, então é a vencedora da categoria.

? Mercado de apostas: Betano ou bet365? Bet365 sai na frente



Não adianta saber se Betano ou bet365 possuem grande variedade de esportes para decidir qual a melhor casa de apostas. Afinal, achamos relevante também comparar quais são as opções de palpites em cada evento esportivo, já que quanto mais possibilidades, mais ampla e emocionante pode ser a experiência nas apostas esportivas.

Dessa maneira, achamos bacana comparar um determinado jogo de futebol, para ver quais são as alternativas de registrar seus palpites em cada site.

Na Betano, as alternativas em apostas online de futebol incluem, por exemplo:

· Resultado final

· Total de gols

· Ambas equipes marcam

· Chance dupla

· Empate anula

· Total de gols mais/menos

· Resultado final/total de gols

· Resultado final & Ambas equipes marcam

· Resultado do 1º tempo

· Total de gols mais/menos 1º tempo

· Intervalo/final

· Total de gols

· Resultado correto

· Handicap

· Margem de vitória

· Handicap de linha asiática

· Asiático (mais/menos) total de gols

· Handicap de linha asiática – 1º tempo

· Próxima equipe a marcar

· Total de gols da equipe A

· Total de gols da equipe B

· Jogadores (marcar em qualquer momento, marcador do primeiro gol e marcador do último gol)

· Escanteios

· Total de cartões

· Etc

Por outro lado, na bet365, as possibilidades também são muitas:

· Resultado final

· Dupla hipótese

· Gols mais/menos

· Ambos times marcam

· Resultado/Ambos times marcam

· Empate correto

· Intervalo/final do jogo

· Marcadores de gols

· Handicap

· Gols +/-

· Escanteios

· Empate Anula Aposta

· Handicap

· Total de escanteios

· Escanteios – Mais alternativas

· Total de gols exato por time

· Time da Casa – Tempo Mais produtivo

· Time visitante – Tempo mais produtivo

· Time sem sofrer gols

· Gols ímpar/par

· Etc

Adicionalmente, existe a possibilidade de criar apostas, em que o cliente consegue combinar seleções em uma única aposta com odds melhores.

Portanto, o recurso permite ainda mais emoção nas apostas esportivas. Por isso, consideramos esse recurso como um ótimo diferencial e, consequentemente, um ponto a mais para a bet365.

Apostar com a bet365 >>

Odds: Betano ou bet365? bet365 ganha pontos



As cotações em apostas online são fundamentais para tomar todas as decisões. As odds são atualizadas constantemente e refletem as probabilidades de um determinado evento. Em geral, comparamos as cotações praticadas por Betano e bet365 e constatamos que são bem parecidas na maioria dos casos.

Para exemplificar, se o jogador decidisse apostar R$1 na vitória de um determinado time em um jogo de futebol do campeonato brasileiro, ganharia R$ 1,82 na Betano e R$1,91 na bet365 se o resultado se concretizasse.

Porém, ao apostar no adversário nesta partida, ambos ganhariam R$4,20. E, em caso de empate, R$3,30 na Betano ou bet365. Enfim, os valores são bem parecidos e, em alguns cenários, melhores na Betano ou bet365.

Mas lembre-se que odds estão sujeitos à mudanças. Então, consulte sempre as ofertas e compare entre as duas operadoras.

Em conclusão, a dica é sempre consultar odds em diferentes operadores. Entretanto, percebemos que a bet365 possui alguns recursos atraentes que acabam garantindo mais chance de diversão nas apostas online.

Entre eles, estão a possibilidade de pagamento antecipado quando seu time tiver dois gols de vantagem e bônus acumuladores em ligas pré-selecionadas pelo site.

Por isso, acreditamos que a bet365 oferece melhores odds de forma geral.

Apostar com a bet365 >>

Aplicativo: Betano ou bet365? bet365 chama atenção pela variedade de apps

Cientes de que os clientes costumam acessar seus sites pelo celular ou tablets, diversas casas de apostas lançam aplicativos que facilitem as apostas online em dispositivos móveis.

A Betano oferece um app para Android e iOS, com download diretamente pelo site da operadora de apostas.

Já a bet365 possui não apenas o app de apostas esportivas, como também outros programas voltados para: cassino, casino ao vivo, poker, bingo e jogos. Todos estão disponíveis para Android e iOS.

Em função disso, a bet365 também é vencedora no que se refere aos aplicativos. Leia nossa análise sobre o bet365 app e o aplicativo Betano.

Transmissão ao vivo: bet365 ou Betano? Empate entre as operadoras

A bet365 transmite competições nacionais e internacionais, permitindo que os clientes façam apostas enquanto acompanham os lances pelo celular, tablet ou computador. Para isso, é necessário ter feito login na plataforma. Além disso, o cliente do site deve ter saldo na conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas.

Na Betano, também é necessário ter feito login para aproveitar o recurso de transmissão ao vivo de eventos esportivos.

Em conclusão, consideramos que há um empate neste quesito entre a Betano e bet365, já que os dois sites possuem o recurso para seus clientes.

Apostar com a betano >>

Nosso veredito: Betano ou bet365, qual é a melhor?



Na nossa análise sobre as casas de apostas, percebemos que Betano e bet365 oferecem uma boa experiência para os clientes brasileiros. Sites totalmente em português e grande variedade de mercado de apostas estão entre as características dos dois sites.

Adicionalmente, bet365 e Betano oferecem uma interessante oferta de boas vindas para seus clientes.

Em geral, a bet365 ganha mais pontos por oferecer recursos mais completos e mais funcionalidades para os clientes. Porém, as duas casas de apostas são super interessantes para quem procura apostas online atualmente.

Em nossas comparações, percebemos que as experiências são super parecidas, mas a bet365, por exemplo, oferece aplicativos diversos (não apenas para apostas esportivas), assim como mais variedade de modalidades esportivas e mercado de apostas.

De forma geral, indicamos tanto a bet365 quanto a Betano para os nossos leitores.

Apostar com a bet365 >>