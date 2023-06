Betano app: Saiba como jogar no mobile

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 7:22 Compartilhe

A casa de apostas Betano tem um aplicativo que é um grande aliado para quem gosta de apostar. Afinal, com o Betano app, o usuário pode aproveitar o melhor das apostas esportivas através do smartphone.

Além disso, ao abrir uma conta, seja através do site para desktop ou do app Betano, você aproveita o bônus de boas-vindas para novos clientes. Aliás, temos o código promocional Betano VIPLANCE que dobra o valor do seu primeiro depósito em até R$500.

​

Como baixar o Betano app passo a passo



Ficou interessado no Betano app? Se você tem uma conta na Betano ou pretende abrir uma, nada melhor do que baixar o aplicativo da Betano. Assim, com o app Betano, você terá muito mais facilidade para apostar.

Sabendo disso, resolvemos ensinar Betano app como baixar. Dessa maneira, você conseguirá baixar o Betano aplicativo com mais comodidade e poderá curtir tudo o que a operadora oferece.

Então, veja um passo a passo para baixar o aplicativo da Betano em poucos instantes:

1 – Em primeiro lugar, acesse o site da Betano Brasil no navegador do seu smartphone;

2 – Na página principal, há o banner no topo para download. Se por um acaso ele não aparecer, desça até o final da página. Então, em “Aplicativos Móveis”, clique no botão “Download our Android app”, onde é possível baixar o Betano apk;

3 – Em seguida, siga as instruções para download do Betano app no seu celular android. Não se esqueça de permitir a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas. Mas pode ficar tranquilo, pois o app Betano não causa danos em seu celular;

4 – Posteriormente, finalize a instalação do aplicativo Betano;

5 – Por fim, abra o Betano apk, clique em “Iniciar sessão” e faça login na sua conta, caso já seja cadastrado. Caso contrário, pressione “Registre-se já!” e faça seu cadastro.

Visitar o site da Betano >>



Betano app para Iphone



Infelizmente, ao menos por enquanto, os usuários brasileiros não têm um aplicativo Betano iOS. Ou seja, quem tem aparelhos da Apple precisará acessar o site da Betano Brasil pelo navegador de sua preferência.

Porém, isso não é um problema, já que a experiência de apostas esportivas e cassino é igualmente completa em dispositivos móveis da Apple. Assim, o aplicativo Betano iOS se torna até mesmo algo secundário.

Betano apk: Requisitos e compatibilidade



Uma das principais vantagens do app Betano é a facilidade de instalação e utilização. Afinal, não é necessário ter um smartphone de última geração para apostar através do aplicativo Betano.

Portanto, com um celular minimamente moderno e funcional, você pode aproveitar tudo o que a casa oferece.

No site da empresa, não encontramos facilmente os requisitos mínimos de sistema exigido para o Betano app. Contudo, a imensa maioria dos celulares de sistema operacional Android estarão aptos a instalar e rodar o app Betano.

Além disso, se você preferir não baixar e instalar o Betano app, poderá acessar a plataforma da casa de apostas online pelo navegador. Basta escolher o browser de sua preferência e acessar o site normalmente.

Aliás, essa é a alternativa existente para os donos de aparelhos da Apple. Afinal, devido a algumas restrições regionais de aplicativos relacionados às apostas online no Brasil, a App Store não oferece o aplicativo da Betano (Betano apk).

Apesar disso, qualquer um pode acessar rapidamente o sistema da Betano Brasil pelo navegador. E o melhor é que você não precisa se preocupar com memória do celular e tudo mais.

Por fim, caso tenha dúvidas sobre o aplicativo da Betano, não deixe de entrar em contato com o suporte da empresa. O serviço de atendimento ao cliente da operadora estará sempre pronto para te auxiliar.

Bônus de boas-vindas Betano



A fim de agradar seus novos usuários e permitir que eles desfrutem do site, a casa disponibiliza seu Betano bônus. E, com o código promocional Betano VIPLANCE, você pode ativar ainda mais facilmente a bonificação de boas-vindas da operadora.

Só para ilustrar, para apostas esportivas o novo cliente tem direito a um bônus de 100% sobre o primeiro depósito até o limite de R$500.

Não entendeu? A gente explica sem problemas. Você abre a sua conta e, ao efetuar o primeiro depósito, a casa dobra o valor até o máximo de R$500.

Por exemplo, se você depositar R$100, leva R$100 de bônus. Já se depositar R$500, o bônus é de R$500. Mas, caso o depósito inicial na plataforma seja superior a R$500, o bônus continua sendo de R$500, pois esse é o limite estipulado pela casa de apostas.

Em resumo, esta é uma grande oportunidade para aproveitar ainda mais a casa de apostas. Eis alguns Termos e Condições (T&C) importantes do bônus de Esportes:

– O valor mínimo de depósito para poder aproveitar o bônus para novos clientes é de R$30;

– Para receber a bonificação, é necessário escolher o bônus de Apostas Esportivas no momento do primeiro depósito;

– Além disso, a empresa ativará a oferta automaticamente na conta do usuário após o depósito inicial;

– Com o propósito de liberar o valor para saque, o cliente deve cumprir os requisitos de aposta (rollover). Ou seja, apostar cinco vezes o valor total (depósito + bônus), além de mais uma vez o valor apenas do bônus.

– Ademais, apenas apostas com odds mínimas de 1.65 contam para o rollover do bônus de primeiro depósito.

Com o intuito de saber todas as regras do Betano bônus, leia os Termos e Condições (T&C) completos no site.

Pegar bônus Betano >>

​​

Como apostar em futebol usando o Betano APP

A Betano dá grande ênfase ao futebol, como toda grande operadora de apostas. No Brasil, por exemplo, a empresa firmou parcerias como Betano Atlético–MG e Betano Fluminense. E, na plataforma, a casa disponibiliza um enorme cardápio para apostar no esporte mais popular do mundo.

Portanto, se você quer se divertir com as apostas em futebol via Betano app, pode se preparar. Afinal, o que não vai faltar é um leque completo de opções. Mas vamos falar um pouco mais sobre elas no próximo tópico.

Agora, é o momento de explicar como fazer uma aposta em futebol pelo aplicativo da Betano. Então, confira o nosso passo a passo rápido:

1 – Em primeiro lugar, faça login na sua conta Betano ou faça o seu cadastro se não tiver uma;

2 – Na seção “Apostas Esportivas”, navegue e escolha o esporte no qual deseja dar o seu palpite;

3 – Só para exemplificar, vamos imaginar que você escolheu o futebol. Em seguida, navegue pelas competições e selecione uma. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro Série A;

4 – Posteriormente, veja os jogos e escolha a partida na qual deseja palpitar;

5 – Dentro do evento, navegue pelos mercados. Ou seja, os tipos de apostas que estão disponíveis. Escolha aquele que deseja (vitória do time da casa, por exemplo);

6 – No cupom de apostas, insira o valor que deseja apostar. E, então, confira os possíveis ganhos (com base na odd do momento da aposta);

7 – Se estiver de acordo, pressione “Apostar Agora” para confirmar a sua aposta.

Em quais eventos eu posso apostar com o Betano app?



A plataforma Betano oferece uma infinidade de modalidades, competições e mercados (tipos) de aposta. Dessa maneira, os usuários não se sentirão limitados no momento de colocar um prognóstico esportivo.

A fim de mostrar um pouco do que a casa de apostas disponibiliza, vamos começar pelos esportes.

Além de futebol, o usuário encontra esportes como basquete, tênis, vôlei, Fórmula 1, futebol americano e outras modalidades tradicionais.



Igualmente, há esportes mais específicos como dardos, sinuca, críquete, badminton e por aí vai.

Também não podemos nos esquecer dos eSports. Afinal, os esportes eletrônicos são um verdadeiro fenômeno global, seja no CS:GO, LoL, Dota 2 ou outro.

Já no quesito competições, o cardápio também é digno dos melhores restaurantes. Só para ilustrar, vamos usar o futebol como exemplo. Há desde as enormes Liga dos Campeões da UEFA e Copa do Mundo até torneios menores.

Ou seja, você pode apostar em grandes ligas, como a Premier League e a Bundesliga até em competições menores. Ou seja, de países como Burquina Faso e Indonésia.

Já no Brasil, pode apostar no Campeonato Brasileiro Série A, nos jogos do Betano Atlético–MG ou Betano Fluminense, por exemplo. Igualmente, há as Séries B, C, D do Brasileirão, o que deixa o catálogo ainda mais impressionante.

Por fim, vamos falar dos mercados de apostas. Na maioria dos jogos de futebol, há opções como:

– Resultado Final (1×2);

– Total de gols (mais/menos);

– Ambas as equipes marcam;

– Chance dupla;

– Empate anula a aposta;

– Handicaps;

– Intervalo/final de jogo;

– Resultado correto;

– Escanteios;

– Mercados de jogador;

– E muito mais…

Não se esqueça de conferir cada evento para ver quais opções estão disponíveis. Afinal, a variedade de mercados muda dependendo da partida.

Ações, serviços e opções disponíveis



Agora que você já sabe Betano app como baixar, chegou o momento de falar um pouco dos recursos.

No aplicativo, o cliente pode curtir tanto as apostas esportivas quanto o cassino. Tudo em um só lugar.

Em relação aos recursos, eles são basicamente idênticos ao da plataforma para desktop. Em outras palavras, você pode apostar, fazer depósitos e saques e tudo mais.

Além disso, é possível aproveitar o bônus de boas-vindas e demais promoções com toda a facilidade.

O Betano app ainda traz fácil acesso a recursos como o My Live, onde você escolhe os jogos para acompanhar ao vivo, notificações personalizadas e o Cash Out. Neste último, você pode encerrar uma aposta com facilidade.

Ainda há recursos para agilizar a colocação de apostas e muito mais. Portanto, baixe o aplicativo da casa no seu smartphone Android e veja com seus próprios olhos.

FAQs sobre o aplicativo Betano



Ainda restaram algumas dúvidas sobre o Betano app? Portanto, vamos à nossa seção de perguntas mais frequentes…

Como fazer uma aposta?

A fim de fazer sua aposta, acesse sua conta pelo aplicativo (ou crie uma). Então, escolha o evento esportivo que deseja, o tipo de aposta, defina o valor e confirme.

Lembre-se de sempre apostar com responsabilidade e fazendo suas análises.

Como fazer um depósito na Betano Brasil?

Faça login na sua conta e clique no botão “DEPOSITAR”. Em seguida, escolha um dos métodos de pagamento entre os disponíveis.

Por fim, escolha o valor do depósito e complete o processo até o final. Caso tenha alguma dúvida ou problema, contate o suporte da Betano.

Como fazer um saque?

No painel “Minha Conta”, selecione a opção “Transações”. Em seguida, clique em “Saque”.

Então, confira os métodos de pagamento à disposição para retirada de dinheiro. Lembre-se que eles podem ser atrelados à forma com a qual você depositou. Em seguida, defina o valor do saque, preencha os dados solicitados e complete o processo até o fim.

Se tiver dúvidas sobre como fazer um saque, entre em contato com o serviço de atendimento da casa de apostas.

Visitar o site da Betano >>