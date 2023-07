Berrettini perde para Alcaraz e é eliminado em Wimbledon

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 10/07/2023 - 18:52 Compartilhe

ROMA, 10 JUL (ANSA) – O tenista italiano Matteo Berrettini foi derrotado nesta segunda-feira (10) pelo espanhol Carlos Alcaraz, por 3 sets a 1, e foi eliminado nas oitavas de final em Wimbledon.

No duelo, que teve duração de três horas e quatro minutos, o número 1 do mundo garantiu uma vaga nas quartas de final do torneio com parciais de 3/6, 6/3, 6/3 e 6/3.

“Foi um ano cheio de reveses, mas redescobri a alegria de jogar tênis além dos resultados”, declarou Berrettini à Sky Sport após sua eliminação.

“Foi um período difícil, os últimos meses foram um inferno, quero me lembrar de onde vim. Agora quero planejar bem com minha equipe, quero jogar muitos torneios seguidos e me fortalecer fisicamente. Agora o objetivo é se sentir bem”, acrescentou o italiano.

Com a vitória, Alcaraz enfrentará na próxima fase da competição o dinamarquês Holger Rune, que bateu o búlgaro Grigor Dimitrov por 3 a 1, com parciais de 3/6, (8) 7/6 (6), (7) 7/6 (4), 6/3.

Esta é a primeira vez que o espanhol chega às quartas de Wimbledon. Em 2022, ele foi superado nas oitavas pelo italiano Jannik Sinner. (ANSA).