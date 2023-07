Benfica recua em pedida, e Corinthians fica próximo de acertar com Lucas Veríssimo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/07/2023 - 22:15 Compartilhe

O desejo de Veríssimo em jogar foi um motivo importante para que ele optasse pela volta ao Brasil. Lucas sofreu uma grave lesão no joelho no fim de 2021, voltou a jogar em outubro do ano passado, mas nunca se firmou desde então. Para o jogador e as pessoas que cuidam da carreira dele, uma retorno ao futebol brasileiro seria fundamental para que ele retomasse a regularidade e o auge na carreira.

Para os Encarnados, a renovação com o zagueiro Nicolás Otamendi foi fundamental para a decisão de emprestar o defensor brasileiro. A dupla de zaga do time poruguês é definida com o argentino ao lado de António Silva, que também renovou recentemente com o Benfica, no fim da última temporada.

O Flamengo também estava interessado em ter Lucas Veríssimo por empréstimo, mas a boa relação entre Corinthians e os representantes do zagueiro foi fundamental para que o negócio tenha caminhado. O atleta sempre foi a prioridade da direção corintiana para reforçar o setor, principalmente após as saídas de Balbuena e Robert Renan.