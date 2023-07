Belo Horizonte recebe seu maior torneio internacional de Beach Tennis em agosto

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/07/2023 - 16:45 Compartilhe

A capital mineira Belo Horizonte receberá, entre os dias 22 e 27 de agosto, o INKLO Open de Beach Tennis, a maior competição internacional de Beach Tennis já realizada na capital do estado de Minas Gerais.

O evento será disputado nas quadras do Casa Dipraia , da categoria BT 100 com premiação de US$ 10 mil (cerca de R$ 48 mil) e valiosos 100 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.

Serão ao todo três torneios. Os dois primeiros eventos BT 10 sem premiação com dez pontos cada no ranking nos dias 22 e 23 . A partir do dia 24 começa o qualifying do evento principal, o BT 100 com a chave principal largando no dia 25 e as finais do masculino e feminino no dia 27.

A competição terá em paralelo a disputa dos amadores nas categorias A, B, C e D de Dupla Masculina, Feminina, Dupla Mista além dos veteranos e juvenis, que começam a partir de quinta-feira, 24. As inscrições já estão abertas pelo site https://dizplay.com.br/inklo/ .

“O Casa Dipraia foi o palco do primeiro evento internacional de Minas Gerais ano passado e dando sequência no crescimento do esporte no estado e no Brasil damos um passo adiante com a maior competição na capital mineira. Esperamos alguns dos melhores do mundo e grandes nomes do Beach do país”, destacou Ricardo Aloise, organizador do evento e da Dizplay Eventos.

Os atletas profissionais terão a oportunidade também de lutar por uma vaga na chave principal através do torneio classificatório, o Wild Card ITF BT 100 Belo Horizonte que acontece entre os dias 12 e 13 de agosto no mesmo local. As inscrições estão abertas pelo link – https://dizplay.com.br/inklo/wildcard.cfm

O INKLO Open de Beach Tennis tem o patrocínio master da INKLO e tem o apoio do hotel Trip by Wyndham BH Savassi. O evento é uma realização da Dizplay Eventos e tem as chancelas da Federação Internacional de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Mineira de Tênis.