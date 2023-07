Bellucci perde para Cuevas em Brasília e time de Moya é campeão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 10:27 Compartilhe

Depois de fechar o primeiro dia com três vitórias, o Time Nilson Nelson, formado pelo espanhol Carlos Moyá, o uruguaio Pablo Cuevas e o brasiliense Gilbert Klier Jr., voltou a vencer os três jogos deste sábado e garantiu o titulo do Brasiília Champions BRB de forma invicta, na Arena BRB.

O Time Mané Garrincha, do chileno Nicolas Massú, do paulista Thomaz Bellucci e do mineiro Bruno Soares, entrou em quadra disposto a buscar a reabilitação no torneio.

Massú (ex-número 9 do mundo) abriu o confronto contra Moyá (ex-número 1) e levou a decisão do primeiro set para o tiebreak. Na parcial seguinte, o espanhol empatou a partida, mas no terceiro set, o chileno sofreu uma lesão no tendão de Aquiles do pé esquerdo e teve que abandonar a partida, quando o placar anotava 3/4(5) 4/2 2/3 – ret. Ele foi prontamente atendido e encaminhado para o hospital Sírio-Libanês para realizar exames.

No segundo jogo do dia, o público na Arena BRB pode assistir à uma partida disputada entre Cuevas (ex-número 9) e Bellucci (ex-número 21). O uruguaio acabou levando a melhor e garantiu a quinta vitória do Time Nilson Nelson ao marcar 4/2 4/3(4).

O sexto e último jogo do confronto reuniu as duplas Moyá/Klier e Soares/Bellucci. E mais uma vez, vitória do Time Nilson Nelson, por 4/2/ 3/4(5) 4/1.

Resultados deste sábado (29):

Carlos Moyá d. Nicolas Massú – 3/4(5) 4/2 2/3 – ret

Pablo Cuevas d. Thomaz Bellucci – 4/2 4/3(4)

Gilbert Klier Jr./Carlos Moyá d. Thomaz Bellucci/Bruno Soares – 4/2 3/4(5) 4/1