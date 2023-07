Bellucci enfrenta Moya no Brasília Champions. Ingressos à venda

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 16:42 Compartilhe

Estão disponíveis, a partir desta sexta-feira (21), os ingressos para o Brasília Champions BRB, torneio que reunirá grandes estrelas do tênis mundial, nos dias 28 a 29 de julho, na Arena BRB. Os ingressos podem ser comprados no site www.bilheteriadigital.com.

O Brasília Champions BRB traz à capital federal o espanhol Carlos Moyá, ex-número 1 do mundo; o chileno Nicolas Massú, ex-número 9 do mundo; o uruguaio Pablo Cuevas, ex-número 19 do mundo; e os brasileiros Bruno Soares, ex-número 2 do mundo em duplas; Thomaz Bellucci, ex-21 do mundo; e o brasiliense Gilbert Klier Júnior, único brasiliense atualmente no circuito profissional de tênis.

Pelo sistema de disputa, o Brasília Champions BRB terá dois times de três jogadores cada. Os jogadores se enfrentam em dois dias, 28 e 29 de julho, em duas partidas de simples e uma dupla por dia. O campeão será o time com maior número de pontos.

O Time Arena BRB Mané Garrincha será formado por Carlos Moyá, Pablo Cuevas e Gilbert Klier Jr. Nicolas Massú, Thomaz Bellucci e Bruno Soares integram o Time Arena BRB Nilson Nelson.

Programação (sujeita a alterações)

Sexta-Feira – 28 de julho

18h – Pablo Cuevas vs. Nicolas Massú

A seguir – Carlos Moyá vs. Thomaz Bellucci

A seguir – Gilbert Klier Jr./Pablo Cuevas vs. Nicolas Massú/Bruno Soares

Sábado – 29 de julho

17h – Carlos Moyá vs. Nicolas Massú

A seguir – Pablo Cuevas vs. Thomaz Bellucci

A seguir – Gilbert Klier Jr./Carlos Moyá vs. Thomaz Bellucci/Bruno Soares

Festival Brasília Champions

Como forma de fomentar o acesso à prática esportiva educacional e potencializar Brasília como um pólo de Tênis, paralelamente à competição e com o apoio máster da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal, será realizado também na Arena BRB, de 31 de julho a 3 de agosto, o Festival Brasília Champions, evento que reunirá 320 crianças e adolescentes dos Centros Olímpicos do Distrito Federal (COPs) das regiões administrativas de Estrutural, Planaltina, Samambaia e São Sebastião.

Brasília Champions Kids BRB

O evento também contará com a realização do Brasília Champions Kids BRB, torneio para atletas de 8 a 11 anos, entre os dias 28 e 30 de julho. As crianças também terão a oportunidade de jogarem ao lado das grandes lendas do tênis mundial.