Bellingham celebra primeiro gol pelo Real Madrid e destaca clima no vestiário: ‘Eu amo jogar com esses caras’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 16:07 Compartilhe

O Real Madrid está de viagem ao Estados Unidos para a pré-temporada e venceu os dois amistosos que disputou. Na noite desta quarta-feira (27), despachou o Manchester United por 2 a 0, com gols de Bellingham e Joselu, novas contratações.

Para marcar uma nova era no clube espanhol, a jovem promessa inglesa marcou o primeiro gol logo aos cinco minutos, sendo considerado um golaço, de cobertura, em uma ótima assistência de Rüdiger. O camisa 5 contou, em entrevista pós-jogo, sobre o lance e o clima do vestiário merengue.

+ Mbappé rejeita time de Jorge Jesus, Corinthians anuncia reforço para a zaga… O Dia do Mercado!

– Olhei várias vezes para o Modric, como se lhe perguntasse se estava fora-de-jogo, porque sabia que era muito justo, mas quando vi que não apitavam nada… muito contente. Ótimo passe de Rüdiger, diga-se de passagem. Feliz por agregar e contribuir com a equipe em tudo que posso. Espero que este seja o começo de muito.

– Tudo me surpreendeu muito agradavelmente. O clima no vestiário é espetacular e tento aprender todos os dias com esses jogadores enormes. Vou aos poucos, passo a passo, crescendo. Vou parecer enjoativo, mas meus colegas me receberam muito bem desde o primeiro dia, me deixaram muito à vontade. Eu amo jogar com esses caras.

Com duas vitórias seguidas, o Real Madrid volta a entrar em campo no sábado (29) com uma partida que promete ser o maior amistoso da pré-temporada. Às 18h (de Brasília), o Merengue encara o Barcelona pelo primeiro ‘El Clásico’ de 2023/24.