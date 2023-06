Bayern de Munique faz proposta por Harry Kane, do Tottenham, afirma jornal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 8:26 Compartilhe

O Bayern de Munique, conforme noticiou o jornal “The Athletic” nesta terça-feira, formalizou uma proposta pelo artilheiro do Tottenham, Harry Kane. Os bávaros ofereceram à equipe londrina cerca de 70 milhões de euros fixos, além de 7 milhões em bônus traduzidos em valores variáveis, mas espera-se que esta primeira investida seja recusada.

O contrato de Kane com o Tottenham expira ao fim do primeiro semestre de 2024, e por isso, a diretoria tem duas opções: estender o vínculo do atacante ou vendê-lo para que não haja uma saída sem lucros. Entretanto, o desejo do Furacão é deixar os Spurs, mas não sair da Premier League. Um dos clubes que também demonstrou interesse em fechar com o capitão da Inglaterra é o Manchester United, mas com o processo de venda do clube em andamento, as movimentações no mercado de transferências ficaram em segundo plano.

A diretoria do time da capital inglesa espera uma oferta melhor dos bávaros, já que o valor de mercado do centroavante está estimado em 90 milhões de euros – o equivalente a R$ 470 milhões. Porém, se o desejo do atleta for uma mudança para Munique, o Bayern pode fazer um esforço a mais para fechar a contratação.

Revelado em 2011 pelo time londrino, Kane chegou a rodar no futebol inglês, sendo emprestado para clubes como Leicester, Norwich e Millwall. Fixando seu lugar no Tottenham a partir da temporada 2013-14, o atacante chegou à marca de 400 jogos na última temporada. Ao todo, são 280 gols e 64 assistências. Em 2022-23, marcou 30 gols na Premier League, se tornando o maior artilheiro da história dos Spurs e o segundo maior artilheiro da competição, 48 tentos atrás de Alan Shearer. Além do feito, também alcançou o posto de goleador máximo da seleção inglesa ao marcar contra a Itália.