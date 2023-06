Bayern de Munique anuncia Raphaël Guerreiro, ex-Borussia Dortmund

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 14:33 Compartilhe

O lateral-esquerdo Raphaël Guerreiro, de 29 anos, é o novo reforço do Bayern de Munique. O português, que deixou o Borussia Dortmund, assinou contrato com o time bávaro até 2026.

“Quando o Bayern me chamou, a minha decisão foi tomada rapidamente. É uma honra para mim jogar por este grande clube e também aprecio muito Thomas Tuchel pelo tempo que passamos juntos no Dortmund”, disse Guerreiro, em entrevista aos canais oficiais do time.

O jogador da seleção portuguesa esteve no Borussia Dortmund por sete temporadas e, em todas elas, viu o Bayern de Munique ser campeão do Campeonato Alemão.

Na temporada 2022/23, Raphaël Guerreiro disputou 36 partidas com a camisa do Borussia Dortmund, marcou seis gols e deu 13 assistências. Ele se despediu do clube com dois títulos da Copa da Alemanha e uma Supertaça Alemã no currículo.