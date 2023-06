Bayern de Munique acerta com destaque do Napoli no Campeonato Italiano, afirma jornal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 9:30 Compartilhe

O jornal italiano “Gazzetta dello Sport” afirmou, na manhã desta quinta-feira, que o Bayern de Munique chegou a um acordo com o Napoli para a compra de um dos destaques do Campeonato Italiano. Trata-se do sul-coreano Kim Min-Jae, de 26 anos, que fez grande temporada pela equipe campeã do Calcio, encerrando um jejum de mais de três décadas sem o Scudetto.

De acordo com as informações, o zagueiro custará cerca de 58 milhões de euros aos cofres bávaros. Além disso, Kim receberá na Alemanha cerca de 7 milhões de euros por temporada, valor superior ao triplo de seu salário no Napoli. Como o atleta está em solo asiático cumprindo serviço militar obrigatório, resta apenas a assinatura do contrato para tornar a chegada oficial.

Kim Min-Jae foi crucial para o título napolitano no Campeonato Italiano. Atuando em 35 partidas, o defensor balançou as redes em duas oportunidades e deu duas assistências, contando com ótimas atuações no campo defensivo. Além do Calcio, o coreano também fez parte da campanha histórica na Champions, levando o Napoli às quartas de final pela primeira vez em sua história.

A chegada de Kim Min-Jae supre a iminente saída de Lucas Herrnández, que deve vestir a camisa do PSG a partir de 2023-24. O defensor francês, que se lesionou na última Copa do Mundo, custará quase o valor do sul-coreano, entre 48 e 50 milhões de euros. Além de Hernández, há outras perdas no setor defensivo do Bayern: Daley Blind encerrou seu contrato com o clube e João Cancelo retornará de empréstimo ao Manchester City, sem a opção de compra engatilhada.