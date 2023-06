Bauermann quebra silêncio e se desculpa após escândalo de manipulação: ‘Me deixei envolver’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 22:23 Compartilhe

O zagueiro Eduardo Bauermann falou pela primeira vez publicamente sobre o escândalo de manipulação de apostas denunciado pelo Ministério Público de Goiás. Em longo vídeo, o atleta, que está de saída do Santos, revelou arrependimento e pediu desculpas ao clube paulista.

Eduardo Bauermann foi denunciado pelo MPGO por ter aceitado receber cartões em dois jogos do Campeonato Brasileiro no ano passado. O zagueiro foi julgado pelo STJD e pegou 12 jogos de suspensão. De saída do Santos, o atleta deve fechar com o Aytemiz Alanyaspor-TUR.

Confira a declaração de Eduardo Bauermann na íntegra:

“Decidi fazer esse vídeo para finalmente me pronunciar e também para esclarecer algumas coisas após toda a repercussão sobre o caso das investigações. Como todos sabem, já prestei depoimento com toda a verdade no dia da audiência no STJD, que ocorreu em sigilo. Isso significa que alguns detalhes não podem ser falados abertamente por questões processuais, de preservação e de segurança minha e de minha família.

Quando julgado, sofri minha punição e acatei prontamente, visando cumprir o determinado em primeira instância pelo STJD, e mesmo assim algumas pessoas continuam seu julgamento apenas baseado em trechos distorcidos pela imprensa. Infelizmente, hoje em dia as redes sociais têm muito peso e muita voz. Por essas pessoas se acharem juízes, se acharem no direito de julgar as outras, fui muito massacrado, fui muito difamado, fui inclusive ameaçado por aqueles que diziam torcer por mim.

Hoje me despeço do Santos, um clube que tive a honra de representar. Gostaria de pedir desculpas primeiramente ao clube, e também aos meus companheiros e torcedores que, de alguma maneira, foram afetados pelas repercussões das denúncias. Também peço desculpas a todas as pessoas que têm carinho, admiração e respeito por mim. Para aquelas que realmente me conhecem, sabem do meu caráter e sabem que eu não faria nada para prejudicar ninguém, me desculpem.

Me arrependo por ter deixado envolver com pessoas que se diziam amigas, que eu confiava. Mesmo me arrependendo e não fazendo nada do que me foi proposto para prejudicar a minha equipe, eu fui muito prejudicado. Fui o maior prejudicado, na verdade. Meu nome, minha imagem, meu lado desportivo foram prejudicados. Muitas portas se fecharam, minha honra foi colocada à prova, a segurança minha e da minha família ficaram estremecidas.

Aproveito também para agradecer a todos que me mandaram mensagens de apoio, mensagens positivas, foram muitas mensagens. Muito obrigado, agradeço de coração por cada uma, não consegui ler todas ainda e nem responder todo mundo, pois estava ausente das redes sociais por um tempo. Agora, após esse pronunciamento, quero voltar a ter uma vida normal.

Responderei tudo o que preciso somente nas minhas defesas jurídicas, e vida que segue. Sou marido, sou pai de família, sou filho, sou amigo, sou irmão. Nossas vidas não são definidas pelos nossos erros ou nossas quedas, e sim pela maneira que seguimos diante delas. Isso não define quem é o Eduardo Bauermann de verdade.

Quem me conhece sabe, fico feliz de ter a oportunidade de continuar a minha vida, minha carreira, continuar fazendo o que mais amo e continuar aprendendo os ensinamentos de Deus. Desejo que as pessoas que me seguem, que me acompanham e que gostam de mim, continuem e sigam torcendo pois com certeza vou dar a volta por cima.”