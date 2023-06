Bauermann, Maicon e mais um: Santos pode ter ‘barca’ de zagueiros e busca reforço

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 6:10 Compartilhe

É provável que o Santos tenha uma ‘barca’ de saídas na zaga durante a janela de transferências de julho. Até o momento, duas negociações estão encaminhadas e uma ainda pode acontecer. O clube, inclusive, trabalha com a ideia de contratar ao menos um atleta para o setor.

A PRIMEIRA SAÍDA

Eduardo Bauermann lidera a ‘fila’ da reformulação no setor defensivo. O Peixe recebeu proposta do futebol da Turquia pelo jogador e ‘correu’ para encaminhar a saída.

Investigado pelo Ministério Público de Goiás, que apura o envolvimento de atletas no caso da “Máfia das Apostas”, Bauermann já estava afastado preventivamente. O Santos liberará o zagueiro, que era titular da equipe, ao Aytemiz Alanyaspor (TUR) de graça, mas manterá uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador.

!MAIS UM FORA!

O segundo da fila é Maicon. O defensor entrou em negociações pela rescisão contratual com o Peixe na última segunda-feira (19) e pode se tornar jogador do Vasco.

Criticado pela torcida, o camisa 33 perdeu espaço no time titular do técnico Odair Hellmann e sofreu com lesões no decorrer da temporada. Ele se tornou reserva da equipe após o Paulistão e realizou apenas uma partida no Campeonato Brasileiro.Maicon e Bauermann estão de saída (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

?!NOVA SAÍDA?!

Outro cotado a deixar o Peixe em julho é Luiz Felipe. O zagueiro atuou somente uma vez neste ano, na partida que encaminhou a eliminação da equipe na Sul-Americana, diante do Newell’s Old Boys.

Segundo apurado pela reportagem do Lance!, o zagueiro de 29 anos tem desejo de respirar novos ares para a sequência da carreira. Apesar de nutrir carinho pelo Santos, ele quer ter mais oportunidades em campo.

REFORÇO!

Além de um meio-campista e um ponta, o Santos prioriza contratar um zagueiro, ainda mais com as iminentes saídas de Bauermann e Maicon. Sem contar Luiz Felipe, o clube conta com Joaquim, Messias e o jovem Alex Nascimento na posição.

O L! soube que o departamento de futebol alvinegro mapeou o mercado e tem nomes na mira para investir na janela. O desejo por um zagueiro existia antes mesmo do encaminhamento das saídas.

E MAIS: